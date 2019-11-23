В честь годовщины смерти матери: новосибирец «украсил» балкон могильными крестами

СЕГОДНЯ 16:51 2019-11-23T16:51:15+03:00

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В Новосибирске в одном из многоэтажных домов на Территории военного городка местный житель сделал один из самых мрачных балконов в России, «украсив» рамы остекления православными крестами. Соседи жалуются: одних соседство с «могильным» балконом пугает, другие из-за него не могут продать квартиру.

Кто-то из соседей даже пустил слух: в «нехорошей» квартире родственники держат взаперти несчастную бабушку. Как сообщает портал «Сибкрай.ru», владельца мрачного балкона удалось найти — им оказался военный пенсионер, который такое необычное «украшение» посвятил годовщине смерти своей матери.

— Так у меня получилось. Как принято? Идут какие-то мысли. Там, где они сходятся, есть пересечения. Человек живет жизненной траекторией и другой живет жизненной траекторией. У них есть отсекающая. В народе это принято, как крест, — цитирует мужчину издание.

Тем временем, соседи, которым не удается продать свою квартиру из-за такого необычного соседства, уже выяснили, что изменение фасада дома является нарушением, которое карается штрафом до 2500 рублей. Правда, обращаться в БТИ пока не спешат — ведь тогда и их застекленные балконы подпадают под запрет.

ИСТОЧНИК KP.RU