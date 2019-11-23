Субару-тягач: в Новосибирске водитель кроссовера взял сломанный троллейбус на буксир
Сегодня в Калининском районе Новосибирска сломался троллейбус с пассажирами. Большая и тяжелая машина фактически перекрыла движение на оживленном перекрестке улиц Учительской и Богдана Хмельницкого.
На помощь общественному транспорту пришел водитель японского кроссовера, который решил отбуксировать троллейбус, чтобы тот не создал затор. В результате, к удивлению проходящих мимо пешеходов, Subaru Forester сумел оттащить огромный и тяжелый электротранспорт.
— Здравствуйте, хочу поделиться видео, как мне удалось эвакуировать 12-тонный троллейбус самым обычным Subaru Forester 1997 года, с турбомотором, — пишет водитель автобиля в соцсетях.
Комментаторы видео, правда, не слишком воодушевились широким поступком автолюбителя — по их мнению, после таких нагрузок кроссоверу придется менять двигатель и коробку передач.
Водитель "Субару" взял троллейбус на буксир.Видео: Служба эвакуации "АСТ-54"
ИСТОЧНИК KP.RU