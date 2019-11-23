2019-11-23T15:59:35+03:00
Спорт

Горячие снегурочки: сибирячки просидели в проруби 10 минут

Среди любителей снежных вечеринок — бухгалтера, предприниматели, ювелир, мастер массажа, психоаналитик
Екатерина КОМЯКОВА
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Ксения Морозова старается соответствовать фамилии.Ксения Морозова старается соответствовать фамилии.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Сегодня в Новосибирске на озере Медвежье прошли очередные заплывы моржей. Температура на улице -15 градусов, легкий снежок, теплая компания — хороший рецепт для холодных посиделок в воде.

Организатор еженедельных вылазок — Евгений Бахирев, в этот раз к нему присоединились несколько человек, среди которых молодые красивые девушки.

Девушки говорят, что 15 градусов мороза - идеальная погода для купаний. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Девушки говорят, что 15 градусов мороза - идеальная погода для купаний.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Такая закалка полезна перед тем, когда надо принять какое-то важное решение в жизни, например, — рассказывает о пользе холодового плавания Елена Черепанова, в обычной жизни она мастер массажа. — Это просто приятно, встретиться с хорошими людьми. В воде в такую погоду можно просидеть минут 10. Но закаленные товарищи и в тридцатиградусные морозы столько времени могут выдержать.

После купаний можно погреться. Фото: Алена МАРТЫНОВА

После купаний можно погреться.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ксения Морозова сотрудница регионального минздрава добавила в этот день немного праздничного настроения элементами своего костюма — шапочкой Деда Мороза.

Елена также рассказал о самом возрастном участнике подобных вылазок, ему 82 года, но он стабильно приходит окунуться в воду, причем делает за один день несколько подходов.

... А потом снова в воду! Фото: Алена МАРТЫНОВА

... А потом снова в воду!Фото: Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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