«Голышом в окне»: новосибирская пенсионерка стала «вебкой»

СЕГОДНЯ 11:37 2019-11-23T11:37:30+03:00

Сибирячка выставила в сети видео с танцующей пожилой женщиной, ее узнали другие горожане

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Жители многоэтажки обеспокоены жизнью своей соседки, почти каждый вечер она устраивает эротическое шоу в своей квартире, при этом не задергивает шторы. Любопытные сибиряки даже сняли на смартфон вид, открывающийся из окна. В освещенной комнате виден женский силуэт без одежды.

— Днем с племянницами гуляет, а ночью сидит перед камерой раздетая и что-то там делает. У нас дома дети, могут увидеть такое, она по вечерам сидит каждый день. Я не любительница смотреть в чужие окна, но обзор у нас из окна небольшой, — сообщает автор видео в паблике «Жесть Новосибирска Регион-54».|

Женщина также спрашивает совета, куда ей обратиться с жалобой? А также заявляет, что в скором времени готова обратиться в полицию.

Реакция горожан оказалась разнообразной. Кто-то встал на сторону раздетой женщины:

— Сиди молча и воспитывай своих детей, а бабуля уже воспитала и живет в свое удовольствие.

— Не пяльтесь в чужие окна, человек трудится в две смены.

Другие подозревают, что тоже видели эту женщину в окне:

— Вы не на Федосеева живете, где Сибирский Молл? Наша соседка в окне почти напротив 186-ой школы. Иногда она голая на подоконнике стоит и качается ночью при свете. Она когда-то была учительницей начальных классов, а теперь на пенсии зарабатывает в виртуальных чатах, ничего не сделать ей. У нее внук работает в силовых органах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/745570" frameborder="0"></iframe> Новосибирская пенсионерка стала «вебкой» и танцует голышом.

ИСТОЧНИК KP.RU