2019-11-23T10:43:45+03:00
Происшествия

1 погиб, 4 пострадали: под Новосибирском случилось страшное ДТП

Два человека оказались зажаты в автомобилях
Екатерина КОМЯКОВА
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На трассе в ДТП погиб один человек. Фото: ГУ МЧС по НСОНа трассе в ДТП погиб один человек. Фото: ГУ МЧС по НСО
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Сегодня, 23 ноября, в Болотнинском районе Новосибирской области столкнулись два легковых авто и один грузовик. Всего в машинах было 8 человек. В результате столкновения один из них скончался, еще четверо попали в больницу. На вызов кроме полиции и скорой приехали спасатели.

— Спасатели деблокировали двух человек, зажатых в сильно поврежденных автомобилях, — сообщают в управлении МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве отмечают, что бензин не разлился на дорогу, пожаров не возникло. На месте столкновения работали 20 человек и четыре автомобиля спецслужб.

Из-за перегороженной дороги на трассе ввели реверсивной движение. Следователи выясняют причины столкновения машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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