1 погиб, 4 пострадали: под Новосибирском случилось страшное ДТП
Сегодня, 23 ноября, в Болотнинском районе Новосибирской области столкнулись два легковых авто и один грузовик. Всего в машинах было 8 человек. В результате столкновения один из них скончался, еще четверо попали в больницу. На вызов кроме полиции и скорой приехали спасатели.
— Спасатели деблокировали двух человек, зажатых в сильно поврежденных автомобилях, — сообщают в управлении МЧС по Новосибирской области.
В ведомстве отмечают, что бензин не разлился на дорогу, пожаров не возникло. На месте столкновения работали 20 человек и четыре автомобиля спецслужб.
Из-за перегороженной дороги на трассе ввели реверсивной движение. Следователи выясняют причины столкновения машин.
ИСТОЧНИК KP.RU