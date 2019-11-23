2019-11-23T08:28:53+03:00
Общество

«Думали эвакуироваться»: «вскипевшая» речка Ельцовка напугала новосибирцев

Сброс горячих стоков накрыл местных жителей облаком вонючего пара
Никита МАНЬКО
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Пар над рекой жители Новосибирска приняли за дым от пожара. Фото: кадр из видеороликаПар над рекой жители Новосибирска приняли за дым от пожара. Фото: кадр из видеоролика
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Облако пара над речкой Ельцовка-2 удивило жителей частного сектора Калининского района. Пар поднялся в мороз ниже -27 градусов. Участок реки от улицы Кропоткина почти «вскипел» на глазах соседей. Семья местного блогера готова была выбежать на улицу с детьми, думали, рядом пожар, клубы белого пара люди приняли сначала за дым.

— Что ни день — то приключение! Открываем окно — а там как будто пожар. Мы думали, что соседи горят, испугались. Думали, что все — эвакуироваться собирались. Девятиэтажку из окна не видать, валит пар кубами, кошмар, — эмоционально рассказал о случившемся Роман Васильев.

Блогер объяснил пар над рекой сбросом горячей воды с автомоек на улице Кропоткина. Мужчина посчитал, что вода может быть ядовитой, она уйдет в Обь, нанеся вред экологии. В прошлом году муниципальное предприятие МУП «УЗСПТС» также был оштрафован за сброс стоков в Ельцовку-2.

Новосибирцы приняли пар над рекой за пожар.Ни дня без приключений

ИСТОЧНИК KP.RU

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