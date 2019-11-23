В Новосибирске наградят лучшие поисковые отряды

СЕГОДНЯ 08:24 2019-11-23T08:24:20+03:00

Награды в 2018 году вручил министра региональной политики Игорь Яковлев.

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6 декабря в правительстве Новосибирской области пройдет торжественный прием для участников поисковых экспедиций в рамках акции «Вахта памяти». О том, что ждет участников церемонии, рассказала Нина Коурдакова, начальник отдела Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

- На встречу приглашены курсанты и руководители поисковых отрядов, военно-патриотических клубов и объединений, а также ветеранских организаций, - пояснила Нина Владимировна. - В рамках торжественного приема пройдет награждение участников поисковых экспедиций.

Сибирякам вручат почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора Новосибирской области, Законодательного собрания Новосибирской области и органов исполнительной власти Новосибирской области.

Подведут на приеме и итоги работы новосибирских поисковиков в 2019 году. Напомним, участвовали в экспедициях отряда военно-патриотической школы «Десант» Заельцовского района Новосибирска, организации «Поиск-Мужество, Героизм и Воля» Сибирского кадетского корпуса и военно-патриотического клуба «Кондор» города Бердска.

ИСТОЧНИК KP.RU