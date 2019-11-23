2019-11-23T08:24:20+03:00
Общество

В Новосибирске наградят лучшие поисковые отряды

Торжественная церемония пройдет в правительстве Новосибирской области
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Награды в 2018 году вручил министра региональной политики Игорь Яковлев.Награды в 2018 году вручил министра региональной политики Игорь Яковлев.
Изменить размер текста:

6 декабря в правительстве Новосибирской области пройдет торжественный прием для участников поисковых экспедиций в рамках акции «Вахта памяти». О том, что ждет участников церемонии, рассказала Нина Коурдакова, начальник отдела Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

- На встречу приглашены курсанты и руководители поисковых отрядов, военно-патриотических клубов и объединений, а также ветеранских организаций, - пояснила Нина Владимировна. - В рамках торжественного приема пройдет награждение участников поисковых экспедиций.

Сибирякам вручат почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора Новосибирской области, Законодательного собрания Новосибирской области и органов исполнительной власти Новосибирской области.

Подведут на приеме и итоги работы новосибирских поисковиков в 2019 году. Напомним, участвовали в экспедициях отряда военно-патриотической школы «Десант» Заельцовского района Новосибирска, организации «Поиск-Мужество, Героизм и Воля» Сибирского кадетского корпуса и военно-патриотического клуба «Кондор» города Бердска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
1 погиб, 4 пострадали: под Новосибирском случилось страшное ДТП
Разозлили фанатов: группа «Крем Сода» перенесла концерт в Новосибирске в день выступления
«Думали эвакуироваться»: «вскипевшая» речка Ельцовка напугала новосибирцев
«У меня выкатились глаза»: Полина Гагарина рассказала Урганту про концерт в Новосибирске
«Он спас здоровье моего отца»: сибиряки ищут мужчину на внедорожнике, остановившегося возле сломанного крана
«Я приду, когда она спит»: в Новосибирске строитель из Таджикистана стал экзорцистом
Прокуратура проведет проверку после гибели школьника в собственной квартире
После коммунального ЧП новосибирцам пересчитают плату за отопление
Елочные базары 2019 в Новосибирске: где купить елку на Новый год
«Ужас какой»: бродячие собаки напали на девочку рядом со школой в Новосибирске
В Новосибирске выбрали «Человека года»