2019-11-23T06:57:59+03:00
Общество

«У меня выкатились глаза»: Полина Гагарина рассказала Урганту про концерт в Новосибирске

Внезапно во время шоу отключился звук и свет
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Звук отключился во время концерта Полины Гагариной в Новосибирске. Фото: кадр из видеоЗвук отключился во время концерта Полины Гагариной в Новосибирске. Фото: кадр из видео
Изменить размер текста:

Звезда российской эстрады Полина Гагарина побывала на программе «Вечерний Ургант». Во время теле-шоу певица рассказала о своем последнем концерте в Новосибирске, на экране даже продемонстрировали небольшой отрывок. Внезапно посередине концерта на сцене отключился звук и свет.

Полина не растерялась, попросила у зала тишины и начала петь а капелла хит «Я обезоружена». Зал начал подпевать, исполнительница расчувствовалась. Полина рассказала Ивану Урганту, что в этот момент происходило в ее голове:

— Все не просто вырубилось — в ушах же мониторы ушные, в них раздался невероятный скрежет. У меня закатились глаза, потом они выкатились обратно. Это было очень больно, при этом вырубилось абсолютно все. Я испугалась, что у нас отрубят все совсем, а это только середина концерта, я решила продолжать петь а капелла, — рассказала Гагарина.

На этой же программе ведущий выяснил, что у него с Полиной один звукорежиссер. Иван пошутил на эту тему:

— Просто в тот момент я нашему Борису позвонил. Спросил: «Как там Полина?», он, чтобы ответить, звук убавил.

Полина Гагарина на программе "Вечерний Ургант" рассказала, почему у нее выкатились глаза.В гостях Наставник шоу "Голос", певица Полина Гагарина, которая расскажет о восьмом сезоне вокального проекта и споет новую песню. Также вас ждёт свежий "Острый репортаж" с Аллой Михеевой! VK: http://vk.com/vecherniy.urgant Instagram: http://instagram.com/vecherniy_urgant Facebook: https://www.fb.com/vechernij.urgant Twitter: https://twitter.com/Urgant_Show WEBSITE: http://urgantshow.ru Каждый день - новый выпуск! Подписывайтесь! http://bit.ly/Subscribe_UrgantShow Вечерний Ургант Выпуски http://bit.ly/UrgantShow Взгляд снизу - http://bit.ly/VzgliadSnizu Я знаю, что вы делали прошлым прошлым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4sUi9VX-79nUc5j5kf_EN7J Острый репортаж с Аллой Михеевой - http://bit.ly/AllaMiheeva Интервью с гостями - http://bit.ly/Talk_UgrantShow Новости от Ивана - http://bit.ly/NewsFromUrgant Музыкальные номера - http://bit.ly/MusicVideosUrgantShow Пойдём в кино, Оксана! - http://bit.ly/Poydem_v_Kino Клуб Высокая талия - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4s7-tTziYJYeTaiAN1Lge-1 Встреча с интересным человеком - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4teW9Cdixqx3KTKEGZDnkRq Голос улиц с Константином Анисимовым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4t7Xl43Ub0suiWUgZAU6ppI Пять вспышек прекрасного - http://bit.ly/5_vspyishek Вечерний патруль. - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4vuVe4-Wi_3FVGQyDIEQouU Ми-ми-ми - http://bit.ly/_Mi_Mi_Mi Звезда интернета - популярные видеоблогеры - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4ucjl2lx2LCid8DkTbY9KQa Стрижем на Первом! - http://bit.ly/CutCut Селфи с незнакомцем - http://bit.ly/SelfySelfy

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
1 погиб, 4 пострадали: под Новосибирском случилось страшное ДТП
Разозлили фанатов: группа «Крем Сода» перенесла концерт в Новосибирске в день выступления
«Думали эвакуироваться»: «вскипевшая» речка Ельцовка напугала новосибирцев
В Новосибирске наградят лучшие поисковые отряды
«Он спас здоровье моего отца»: сибиряки ищут мужчину на внедорожнике, остановившегося возле сломанного крана
«Я приду, когда она спит»: в Новосибирске строитель из Таджикистана стал экзорцистом
Прокуратура проведет проверку после гибели школьника в собственной квартире
После коммунального ЧП новосибирцам пересчитают плату за отопление
Елочные базары 2019 в Новосибирске: где купить елку на Новый год
«Ужас какой»: бродячие собаки напали на девочку рядом со школой в Новосибирске
В Новосибирске выбрали «Человека года»