«У меня выкатились глаза»: Полина Гагарина рассказала Урганту про концерт в Новосибирске

СЕГОДНЯ 06:57 2019-11-23T06:57:59+03:00

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Звезда российской эстрады Полина Гагарина побывала на программе «Вечерний Ургант». Во время теле-шоу певица рассказала о своем последнем концерте в Новосибирске, на экране даже продемонстрировали небольшой отрывок. Внезапно посередине концерта на сцене отключился звук и свет.

Полина не растерялась, попросила у зала тишины и начала петь а капелла хит «Я обезоружена». Зал начал подпевать, исполнительница расчувствовалась. Полина рассказала Ивану Урганту, что в этот момент происходило в ее голове:

— Все не просто вырубилось — в ушах же мониторы ушные, в них раздался невероятный скрежет. У меня закатились глаза, потом они выкатились обратно. Это было очень больно, при этом вырубилось абсолютно все. Я испугалась, что у нас отрубят все совсем, а это только середина концерта, я решила продолжать петь а капелла, — рассказала Гагарина.

На этой же программе ведущий выяснил, что у него с Полиной один звукорежиссер. Иван пошутил на эту тему:

— Просто в тот момент я нашему Борису позвонил. Спросил: «Как там Полина?», он, чтобы ответить, звук убавил.

Полина Гагарина на программе "Вечерний Ургант" рассказала, почему у нее выкатились глаза.В гостях Наставник шоу "Голос", певица Полина Гагарина, которая расскажет о восьмом сезоне вокального проекта и споет новую песню. Также вас ждёт свежий "Острый репортаж" с Аллой Михеевой! VK: http://vk.com/vecherniy.urgant Instagram: http://instagram.com/vecherniy_urgant Facebook: https://www.fb.com/vechernij.urgant Twitter: https://twitter.com/Urgant_Show WEBSITE: http://urgantshow.ru Каждый день - новый выпуск! Подписывайтесь! http://bit.ly/Subscribe_UrgantShow Вечерний Ургант Выпуски http://bit.ly/UrgantShow Взгляд снизу - http://bit.ly/VzgliadSnizu Я знаю, что вы делали прошлым прошлым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4sUi9VX-79nUc5j5kf_EN7J Острый репортаж с Аллой Михеевой - http://bit.ly/AllaMiheeva Интервью с гостями - http://bit.ly/Talk_UgrantShow Новости от Ивана - http://bit.ly/NewsFromUrgant Музыкальные номера - http://bit.ly/MusicVideosUrgantShow Пойдём в кино, Оксана! - http://bit.ly/Poydem_v_Kino Клуб Высокая талия - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4s7-tTziYJYeTaiAN1Lge-1 Встреча с интересным человеком - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4teW9Cdixqx3KTKEGZDnkRq Голос улиц с Константином Анисимовым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4t7Xl43Ub0suiWUgZAU6ppI Пять вспышек прекрасного - http://bit.ly/5_vspyishek Вечерний патруль. - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4vuVe4-Wi_3FVGQyDIEQouU Ми-ми-ми - http://bit.ly/_Mi_Mi_Mi Звезда интернета - популярные видеоблогеры - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4ucjl2lx2LCid8DkTbY9KQa Стрижем на Первом! - http://bit.ly/CutCut Селфи с незнакомцем - http://bit.ly/SelfySelfy

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