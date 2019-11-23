«Он спас здоровье моего отца»: сибиряки ищут мужчину на внедорожнике, остановившегося возле сломанного крана

СЕГОДНЯ 06:18 2019-11-23T06:18:53+03:00

Случайный водитель дал шоферу со сломанной машиной подстилку, чтобы тот не замерз

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Пост благодарности с просьбой помочь найти неравнодушного человека появился в паблике «Нетипичный Новосибирск». Сибирячка Ольга Татаренко рассказала о случае, произошедшем 16 ноября, примерно в 16-17 часов, возле Бугринского моста, на левом берегу.

— У моего папы по пути домой сломался кран, он на нем работает. Неполадки пришлось устранять самому. В мороз он залез под машину, пришлось для этого долго лежать на бетоне и снегу. Остановилась только одна машина!

Отец Ольги только запомнил, что это был черный внедорожник, ни номеров, ни марку авто не сообразил сразу разглядеть. Остановившийся водитель поинтересовался, нужна ли помощь и дал водителю крана подстилку под спину.

— Этот мужчина спас папу, если не его жизнь, то здоровье точно. Спасибо, что есть еще люди с добрым сердцем.

Ольга просит узнавшего себя в этой истории человека связаться с ними. Семья будет рада знакомству.

Пост собрал множество положительных откликов в паблике, и, возможно, стал для кого-то хорошим примером:

— Пойду, положу в багажник одеяло. Пусть лежит, вдруг пригодится кому,- пишут сибиряки.

ИСТОЧНИК KP.RU