Елочные базары 2019 в Новосибирске: где купить елку на Новый год

СЕГОДНЯ 19:30 2019-11-22T19:30:39+03:00

Открытие елочных базаров в Новосибирске запланировано на 1 декабря 2019 года. Мы подскажем, где купить самую красивую елку на Новый год

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Совсем скоро начнут свою работу елочные базары 2019 в Новосибирске. По данным управления потребительского рынка мэрии, открытие площадок запланировано на период с 1 по 10 декабря. Торговые точки будут открываться постепенно в зависимости от месторасположения.

Корреспонденты КП-Новосибирск узнали, где будет организована торговля. Елочные базарчики можно искать по следующим адресам:

— Вокзальная магистраль, 4

— ул. Громова, 7

— ул. Объединения, 27

— Вокзальная магистраль, 5

— ул. Дачная, 25

— ул. Пархоменко, 26

— ГБШ, 20

— ул. Дуси Ковальчук, 18

— ул. Пархоменко, 90

— проспект Карла Маркса, 29-33

— ул. Дуси Ковальчук, 75

— ул. Первомайская, 172

— ул. 40 лет Комсомола, 5

— ул. Дуси Ковальчук, 91

— ул. Печатников, 24

— ул. Авиастроителей, 1/6

— ул. Зорге, 69

— ул. Титова, 5

— ул. Блюхера, 27

— ул. Колхидская, 11

— ул. Выборная. 125/1

— ул. Большевистская, 52/1

— ул. Комсомольская, 10

— ул. Федосеева, 24

— ул. Бориса Богаткова, 201

— ул. Крылова, 53

— ул. Чапаева, 1

— ул. Бориса Богаткова, 241-243

— ул. Курганская, 38а

— ул. Часовая, 1

— ул. В. Высоцкого, 31/1

— ул. Ленина, 12

— ул. В. Высоцкого, 38 к. 2

— ул. Никитина, 64

Это адреса, по которым были заключены договора с предпринимателями. Также торговля будет организована на частных территориях, которые не обозначены в мэрии Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU