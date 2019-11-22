Елочные базары 2019 в Новосибирске: где купить елку на Новый год
Совсем скоро начнут свою работу елочные базары 2019 в Новосибирске. По данным управления потребительского рынка мэрии, открытие площадок запланировано на период с 1 по 10 декабря. Торговые точки будут открываться постепенно в зависимости от месторасположения.
Корреспонденты КП-Новосибирск узнали, где будет организована торговля. Елочные базарчики можно искать по следующим адресам:
— Вокзальная магистраль, 4
— ул. Громова, 7
— ул. Объединения, 27
— Вокзальная магистраль, 5
— ул. Дачная, 25
— ул. Пархоменко, 26
— ГБШ, 20
— ул. Дуси Ковальчук, 18
— ул. Пархоменко, 90
— проспект Карла Маркса, 29-33
— ул. Дуси Ковальчук, 75
— ул. Первомайская, 172
— ул. 40 лет Комсомола, 5
— ул. Дуси Ковальчук, 91
— ул. Печатников, 24
— ул. Авиастроителей, 1/6
— ул. Зорге, 69
— ул. Титова, 5
— ул. Блюхера, 27
— ул. Колхидская, 11
— ул. Выборная. 125/1
— ул. Большевистская, 52/1
— ул. Комсомольская, 10
— ул. Федосеева, 24
— ул. Бориса Богаткова, 201
— ул. Крылова, 53
— ул. Чапаева, 1
— ул. Бориса Богаткова, 241-243
— ул. Курганская, 38а
— ул. Часовая, 1
— ул. В. Высоцкого, 31/1
— ул. Ленина, 12
— ул. В. Высоцкого, 38 к. 2
— ул. Никитина, 64
Это адреса, по которым были заключены договора с предпринимателями. Также торговля будет организована на частных территориях, которые не обозначены в мэрии Новосибирска.
ИСТОЧНИК KP.RU