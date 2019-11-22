«Ужас какой»: бродячие собаки напали на девочку рядом со школой в Новосибирске

СЕГОДНЯ 18:20 2019-11-22T18:20:05+03:00

У ребенка сейчас сильный шок

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На ребенка в микрорайоне Пашино напала свора бродячих собак. Об этом мама пострадавшей девочки в пятницу, 22 ноября, рассказала в социальных сетях.

— Уважаемые родители микрорайона Пашино, предупредите детей, чтобы по одному не ходили и были внимательны, — пишет родительница в группе «Инцидент Пашино». — 22.11.19 с 11:00 до 12:00 часов по пути в школу, на девочку из 7 класса напали собаки.

К счастью, школьница отделалась порванной курткой, царапинами и сильным испугом. На фотографиях видно, что куртка запачкана кровью, а на ногах - небольшие царапины. У девочки сейчас шок.

Куртка ребенка порвана. Фото: «Инцидент Пашино».

Сибиряки были в шоке от увиденного на снимках:

— Ужас какой! Надо быть аккуратнее!

— Где эти защитники животных? Пусть себе домой их забирают да выгуливают на поводке.

— Бедная девочка! - пишут сейчас комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU