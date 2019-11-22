«Ужас какой»: бродячие собаки напали на девочку рядом со школой в Новосибирске
На ребенка в микрорайоне Пашино напала свора бродячих собак. Об этом мама пострадавшей девочки в пятницу, 22 ноября, рассказала в социальных сетях.
— Уважаемые родители микрорайона Пашино, предупредите детей, чтобы по одному не ходили и были внимательны, — пишет родительница в группе «Инцидент Пашино». — 22.11.19 с 11:00 до 12:00 часов по пути в школу, на девочку из 7 класса напали собаки.
К счастью, школьница отделалась порванной курткой, царапинами и сильным испугом. На фотографиях видно, что куртка запачкана кровью, а на ногах - небольшие царапины. У девочки сейчас шок.
Куртка ребенка порвана. Фото: «Инцидент Пашино».
Сибиряки были в шоке от увиденного на снимках:
— Ужас какой! Надо быть аккуратнее!
— Где эти защитники животных? Пусть себе домой их забирают да выгуливают на поводке.
— Бедная девочка! - пишут сейчас комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU