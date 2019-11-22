2019-11-22T17:08:57+03:00
Общество

В Новосибирске выбрали «Человека года»

Им признали генерального директора компании «Вектор-БиАльгам» Леонида Никулина
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Директор Леонид Никулин. Фото: Дмитрий КарасовДиректор Леонид Никулин. Фото: Дмитрий Карасов
Изменить размер текста:

В Новосибирске уже в девятый раз вручили престижную премию - «Человек года». Как сообщает издание «Деловой квартал», победителем признали генерального директора компании «Вектор-БиАльгам» Леонида Никулина.

— Никулин Леонид Георгиевич родился 25 февраля 1955 г. в Новосибирске. Получил среднетехническое образование. С 1972 года работал на Новосибирском заводе «Электросигнал»,- дает краткую справку о директоре «Деловой квартал».

В 1998 году Леонид возглавил дочернее государственное унитарное экспериментально-производственное предприятие «Вектор-БиАльгам» ГНЦ ВБ «Вектор», а с 2003 г. возглавляет «Вектор-БиАльгам».

— В копилке у Леонида множество наград: почетная грамота Минздрава РФ и ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ, памятная медаль «За вклад в развитие Новосибирской области», Медаль Ордена «За заслуги перед отечеством II степени» — за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу и другие, — перечисляет регалии издание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ужас какой»: бродячие собаки напали на девочку рядом со школой в Новосибирске
«Учитель отвлекся, дети прыгали через козла»: директор школы прокомментировал скандал с избиением третьеклассницы
Не досмотрел матч: хоккейного фаната арестовали судебные приставы
Альфонс уговорил сибирячку взять кредит, а потом сбежал и слил ее откровенные фото в соцсети
Новосибирцам предлагают стать добрее в #ЩедрыйВторник
Сибирячка улетела с шоссе на крытую парковку и врезалась в столб
В Пашино на балконе нашли мертвого мужчину
«В руках у них был нож»: ночью мать с младенцем грабили, а она притворялась, что спит
«Душила и била головой об стену»: 9-летнюю девочку на уроке физкультуры покалечила ее одноклассница
Сам виноват? Упавший с крыши снег разбил окно на джипе сибиряка
На трассе под Новосибирском замерз автобус с 54 пассажирами
«Жуть! Вся в соплях»: сибиряк испугался рыбу-мутанта, которую выловил из реки
«Поставил в угол, а он застрял»: откровенный пост отца, наказавшего сына, взбудоражил интернет
Сибирячки на маленьком авто улетели в кювет
«Из-за таких и ужесточают медосмотр!»: в Новосибирске иномарка уходила от погони и опрокинулась в овраг
«Это опечатка?»: в соцсетях затравили сибирячку, которая покрасила волосы в розовый цвет за 27 тысяч рублей
«Он на праздники запасается»: соцсети позабавил воришка, который украл элитный алкоголь на 13 тысяч рублей
«Ужас, как так»: сибирячка сожгла пальцы обычным средством для снятия лака
«Плачу, такое унижение»: беременная невеста просит совета, как поступить с женихом-предателем
Его узнали в Барнауле: новосибирский альфонс оказался вором и мошенником
Новосибирский коллекционер хранит французское ружье 1777 года