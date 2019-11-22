В Новосибирске выбрали «Человека года»

СЕГОДНЯ 17:08 2019-11-22T17:08:57+03:00

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В Новосибирске уже в девятый раз вручили престижную премию - «Человек года». Как сообщает издание «Деловой квартал», победителем признали генерального директора компании «Вектор-БиАльгам» Леонида Никулина.

— Никулин Леонид Георгиевич родился 25 февраля 1955 г. в Новосибирске. Получил среднетехническое образование. С 1972 года работал на Новосибирском заводе «Электросигнал»,- дает краткую справку о директоре «Деловой квартал».

В 1998 году Леонид возглавил дочернее государственное унитарное экспериментально-производственное предприятие «Вектор-БиАльгам» ГНЦ ВБ «Вектор», а с 2003 г. возглавляет «Вектор-БиАльгам».

— В копилке у Леонида множество наград: почетная грамота Минздрава РФ и ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ, памятная медаль «За вклад в развитие Новосибирской области», Медаль Ордена «За заслуги перед отечеством II степени» — за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу и другие, — перечисляет регалии издание.

ИСТОЧНИК KP.RU