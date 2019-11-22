Сибирячка улетела с шоссе на крытую парковку и врезалась в столб

СЕГОДНЯ 12:07 2019-11-22T12:07:06+03:00

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В Новосибирске на Бердском шоссе 227 в четверг, 22 ноября, случилось ДТП. Девушка не справилась с управлением и вылетела с трассы. Сибирячке не повезло: в это время она ехала по горе. Когда машина слетела с дороги, ее понесло вниз по склону. Автоледи никак не могла справиться со своим авто: тормоза отказывались слушать ее.

Сначала девушка вылетела с шоссе, а дальше ехала по горе. Фото: «Новости Новосибирска Автоспас»

Как сообщают очевидцы, на своем пути сибирячка снесла забор и задела автомобиль. Ей повезло, что в это время не повстречались зазевавшиеся пешеходы.

Слетев с горы, девушка прямиком отправилась на крытую парковку. Проехав внутри гаража еще пару сотен метров, она врезалась в столб: авто наконец-то остановилось. По словам очевидцев, девушка пострадала, по всей видимости, она потеряла сознание.

После того, как автоледи вынесло с горы, она попала на крытую парковку, где врезалась в столб. Фото: «Новости Новосибирска Автоспас»

Мужчины, которые видели, как все произошло, было изумлены таким полетом маленького автомобиля. Они сняли траекторию движения машины на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/745383" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске девушка на своем авто улетела с горы и врезалась в столб на крытой парковке.

ИСТОЧНИК KP.RU