2019-11-22T12:07:06+03:00
Происшествия

Сибирячка улетела с шоссе на крытую парковку и врезалась в столб

Траекторию полета автоледи на камеру снял мужчина
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Девушка после аварии пострадала. Фото: «Новости Новосибирска Автоспас»Девушка после аварии пострадала. Фото: «Новости Новосибирска Автоспас»
Изменить размер текста:

В Новосибирске на Бердском шоссе 227 в четверг, 22 ноября, случилось ДТП. Девушка не справилась с управлением и вылетела с трассы. Сибирячке не повезло: в это время она ехала по горе. Когда машина слетела с дороги, ее понесло вниз по склону. Автоледи никак не могла справиться со своим авто: тормоза отказывались слушать ее.

Сначала девушка вылетела с шоссе, а дальше ехала по горе. Фото: «Новости Новосибирска Автоспас»

Сначала девушка вылетела с шоссе, а дальше ехала по горе. Фото: «Новости Новосибирска Автоспас»

Как сообщают очевидцы, на своем пути сибирячка снесла забор и задела автомобиль. Ей повезло, что в это время не повстречались зазевавшиеся пешеходы.

Слетев с горы, девушка прямиком отправилась на крытую парковку. Проехав внутри гаража еще пару сотен метров, она врезалась в столб: авто наконец-то остановилось. По словам очевидцев, девушка пострадала, по всей видимости, она потеряла сознание.

После того, как автоледи вынесло с горы, она попала на крытую парковку, где врезалась в столб. Фото: «Новости Новосибирска Автоспас»

После того, как автоледи вынесло с горы, она попала на крытую парковку, где врезалась в столб. Фото: «Новости Новосибирска Автоспас»

Мужчины, которые видели, как все произошло, было изумлены таким полетом маленького автомобиля. Они сняли траекторию движения машины на видео.

В Новосибирске девушка на своем авто улетела с горы и врезалась в столб на крытой парковке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирцам предлагают стать добрее в #ЩедрыйВторник
В Пашино на балконе нашли мертвого мужчину
«В руках у них был нож»: ночью мать с младенцем грабили, а она притворялась, что спит
«Душила и била головой об стену»: 9-летнюю девочку на уроке физкультуры покалечила ее одноклассница
Сам виноват? Упавший с крыши снег разбил окно на джипе сибиряка
На трассе под Новосибирском замерз автобус с 54 пассажирами
«Жуть! Вся в соплях»: сибиряк испугался рыбу-мутанта, которую выловил из реки
«Поставил в угол, а он застрял»: откровенный пост отца, наказавшего сына, взбудоражил интернет
Сибирячки на маленьком авто улетели в кювет
«Из-за таких и ужесточают медосмотр!»: в Новосибирске иномарка уходила от погони и опрокинулась в овраг
«Это опечатка?»: в соцсетях затравили сибирячку, которая покрасила волосы в розовый цвет за 27 тысяч рублей
«Он на праздники запасается»: соцсети позабавил воришка, который украл элитный алкоголь на 13 тысяч рублей
«Ужас, как так»: сибирячка сожгла пальцы обычным средством для снятия лака
«Плачу, такое унижение»: беременная невеста просит совета, как поступить с женихом-предателем
Его узнали в Барнауле: новосибирский альфонс оказался вором и мошенником
Новосибирский коллекционер хранит французское ружье 1777 года