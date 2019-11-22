В Пашино на балконе нашли мертвого мужчину

СЕГОДНЯ 10:32 2019-11-22T10:45:09+03:00

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В пятницу, 22 ноября, в новосибирском поселке Пашино обнаружено тело мужчины. Его нашли на балконе первого этажа дома №12 по улице Солидарности. Сначала об этом стало известно от очевидцев. Фото мертвого мужчины опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск». Тело мертвого мужчина находилось на балконе около двух часов, потом приехала полиция.

— Около 11 утра заметили. За некоторое время до этого происшествия, примерно в 10 утра, возле данного балкона ходил участковый с парнем, — написала автор фото.

В СК подтвердили, что в Пашино на балконе пятиэтажки найден мертвый мужчина:

- Проводится доследственная проверка, назначена экспертиза, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU