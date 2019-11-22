«В руках у них был нож»: ночью мать с младенцем грабили, а она притворялась, что спит

СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-22T10:03:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Возмутительный случай произошел с Ириной Новой из Новосибирска. Свою историю девушка рассказала в группе «Инцидент Новосибирск». Сибирячку ограбили, когда она была дома: спала с грудным малышом. Воры залезли через окно. Прохожие не обратили внимание на это, потому что в квартире горел ночник. А в это время в квартире могла разыграться настоящая драма. Преступники были вооружены: в руках они держали нож.

— Мы с ребенком спали в спальне, я лежала спиной к двери. Проснулась от шорохов, сначала подумала, что кот, но кот в это время стоял на подушке и шипел. По квартире ходили потихоньку, открывали шкаф. Я не встала, потому что испугалась за ребенка. У нас на следующий день должна была быть сделка по продаже квартиры, квартира была уже почти пустая. Две комнаты, по которой они ходили, были вообще пустые, вещи были собраны в коробки и пакеты. Грабители возвращались два раза, это стало понятно, когда посмотрели камеры видеонаблюдения. В руках у них был нож. Мимо проходило много людей, которые видели, что в окно лезут, но они даже не подумали, что грабят, в окнах же свет горел, — рассказывает девушка.

По словам Ирины, грабители оказались странными, деньги, что лежали на видном месте, не взяли, украли по мелочи: старый компьютер, обручальное кольцо и ключи от квартиры с печатью. Сейчас сибирячка просит помочь найти преступников. Все произошло еще летом, в середине августа в доме № 20 по улице Киевская. Сейчас семья ищет грабителей и просит сообщить кому, что известно.

— У меня грудной ребенок, из-за стресса пропало молоко, вот так просто за один день. У меня начались панические атаки, я боюсь темноты, открытых окон и неважно, на каком этаже. Я просыпаюсь среди ночи от ощущения, что кто-то ходит по квартире, — рассказывает сибирячка.

В Новосибирске маму с младенцем ограбили, пока она спала.

ИСТОЧНИК KP.RU