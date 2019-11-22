«Душила и била головой об стену»: 9-летнюю девочку на уроке физкультуры покалечила ее одноклассница
ЧП произошло в новосибирской школе №189: там на уроке физкультуры пострадала девятилетняя девочка. По словам ее мамы, на ребенка напала ее одноклассница.
- О том, что девятилетняя девочка поступила с травмами в болльницу, нам сообщили из медучреждения. Сотрудники полиции сразу же выехали на место. Мама девочки рассказала, что во время урока физкультуры у детей произошел конфликт: одноклассница била ребенка головой о стену, душила ее, - объяснили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Мама девочки уже написала заявление в полицию: сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
КП-Новосибирск просит связаться с редакцией всех участников школьного конфликта: позвонить нам можно по тел. 8-913-068-56-72.
ИСТОЧНИК KP.RU