2019-11-22T09:33:57+03:00
Происшествия

«Душила и била головой об стену»: 9-летнюю девочку на уроке физкультуры покалечила ее одноклассница

Об этом в полицию заявила мама пострадавшей школьницы
Татьяна СОЛОВОВА
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Полиция начала проверку.Полиция начала проверку.
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ЧП произошло в новосибирской школе №189: там на уроке физкультуры пострадала девятилетняя девочка. По словам ее мамы, на ребенка напала ее одноклассница.

- О том, что девятилетняя девочка поступила с травмами в болльницу, нам сообщили из медучреждения. Сотрудники полиции сразу же выехали на место. Мама девочки рассказала, что во время урока физкультуры у детей произошел конфликт: одноклассница била ребенка головой о стену, душила ее, - объяснили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Мама девочки уже написала заявление в полицию: сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

КП-Новосибирск просит связаться с редакцией всех участников школьного конфликта: позвонить нам можно по тел. 8-913-068-56-72.

ИСТОЧНИК KP.RU

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