2019-11-22T09:13:54+03:00
Общество

Сам виноват? Упавший с крыши снег разбил окно на джипе сибиряка

Но коммунальщики уверяют, что мужчина своими руками покорежил авто
Ульяна ДЖАНКОВА
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Водитель дорогой иномарки утверждает, что его машину покалечил снег, скинутый с крыши. Фото: «АСТ-54»Водитель дорогой иномарки утверждает, что его машину покалечил снег, скинутый с крыши. Фото: «АСТ-54»
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В Новосибирске владелец Range Rover обнаружил свою машину с разбитым задним стеклом. Мужчина очень расстроился, ведь как все не вовремя: на улице мороз, еще и стекло с подогревом теперь менять, а оно стоит прилично. Поднял голову и понял, кто виновник инцидента. Оказывается, в это время с крыши пятиэтажки №61 по улице Некрасова коммунальщики скидывали снег.

— Работник, который находился на крыше дома, не убедился в безопасности на окружающей территории. Итог — разбито заднее стекло у Range Rover! — утверждает мужчина.

Управдом не растерялся и сразу кинулся в оборону: его сотрудник не виноват. Водитель сам разбил себе стекло и накидал туда снега. А как же было на самом деле, теперь гадают подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Там владелец иномарки опубликовал снимки покалеченного авто.

— Вроде все правдоподобно, если бы не одно но: а где фото с непосредственного места происшествия, где сугроб скинутого снега у дома. Авто стоит на чистеньком месте, — засомневались в словах водителя сибиряки.

Коммунальщики настаивают на том, что владелец сам разбил стекло у машины. Фото: «АСТ-54»

Коммунальщики настаивают на том, что владелец сам разбил стекло у машины. Фото: «АСТ-54»

— А какой мотив? Непонятно, — вступились за владельца иномарки подписчики.

— Так чтобы по суду денег на халяву получить. Ну что вы как маленькие тут все. И не за такие копейки подставы мутят, если пригорело, — объяснил весь расклад мужчина.

— Да и, вообще тот, кто сверху, не должен убеждаться в безопасности. Он, таким образом, может с утра до ночи там стоять и ждать пока все проедут и пройдут, — резюмировала сибирячка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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