2019-11-22T07:58:56+03:00
Происшествия

На трассе под Новосибирском замерз автобус с 54 пассажирами

У пассажирского транспорта неожиданно забарахлила топливная система
Ульяна ДЖАНКОВА
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На трассе чуть было не замерзли полсотни пассажиров рейсового автобуса. Фото: ФКУ «Сибуправтодор»На трассе чуть было не замерзли полсотни пассажиров рейсового автобуса. Фото: ФКУ «Сибуправтодор»
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Пассажирский автобус следовал из Новосибирска в Казахстан. Он заглох на 916-м км трассы Р-254 «Иртыш» в Калачинском районе Омской области. В этом время внутри автобуса находились 54 пассажира. В Сибири сейчас настоящие арктические морозы, поэтому люди могли погибнуть или пострадать от обморожения. Об этом сообщает пресс-служба федерального управления автомобильных дорог «Сибирь».

— На помощь водителю и 54 пассажирам пришла дорожная организация. Сотрудники оперативно эвакуировали людей в ближайший кемпинг, а автобус — на станцию технического обслуживания. Вечером того же дня, после ремонта, автобус продолжил движение по маршруту, — сообщили в ведомстве.

У автобуса нашли неполадки в работе топливной системы. Дорожники напомнили, что если авто замерзло на трассе, необходимо звонить 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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