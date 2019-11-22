На трассе под Новосибирском замерз автобус с 54 пассажирами

СЕГОДНЯ 07:58 2019-11-22T07:58:56+03:00

На трассе чуть было не замерзли полсотни пассажиров рейсового автобуса. Фото: ФКУ «Сибуправтодор»

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Пассажирский автобус следовал из Новосибирска в Казахстан. Он заглох на 916-м км трассы Р-254 «Иртыш» в Калачинском районе Омской области. В этом время внутри автобуса находились 54 пассажира. В Сибири сейчас настоящие арктические морозы, поэтому люди могли погибнуть или пострадать от обморожения. Об этом сообщает пресс-служба федерального управления автомобильных дорог «Сибирь».

— На помощь водителю и 54 пассажирам пришла дорожная организация. Сотрудники оперативно эвакуировали людей в ближайший кемпинг, а автобус — на станцию технического обслуживания. Вечером того же дня, после ремонта, автобус продолжил движение по маршруту, — сообщили в ведомстве.

У автобуса нашли неполадки в работе топливной системы. Дорожники напомнили, что если авто замерзло на трассе, необходимо звонить 112.

ИСТОЧНИК KP.RU