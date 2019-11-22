Сибирячки на маленьком авто улетели в кювет

СЕГОДНЯ 05:49 2019-11-22T05:49:37+03:00

Водитель и двое пассажирок в авто получили различные травмы после аварии. Фото: МВД по Новосибирской области

Изменить размер текста: A A

В Северном районе Новосибирской области произошло ДТП. Об этом сообщили в региональном МВД. В аварии пострадали женщины.

Сибирячка на «Мазда Демио» ехала со стороны города Куйбышева в сторону села Северное. В салоне помимо автоледи были еще две пассажирки. На 97 км автодороги она не справилась с управлением и совершила съезд в кювет по ходу движения. Была ли скользкая дорога или может женщина отвлеклась, болтая с подружками, неизвестно. Но учитывая, что на улице морозы, а дорога пустая, все могло бы закончиться еще более плачевно.

— В результате ДТП пострадали водитель «Мазды», а также 37-летняя и 56-летняя пассажирки, получившие различные травмы, — сообщили в региональном МВД.

Сейчас полицейские проводят проверку. Они выяснят причину, почему автомобиль улетел в кювет.

ИСТОЧНИК KP.RU