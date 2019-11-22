2019-11-22T05:49:37+03:00
Происшествия

Сибирячки на маленьком авто улетели в кювет

Водитель не справилась с управлением
Ульяна ДЖАНКОВА
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Водитель и двое пассажирок в авто получили различные травмы после аварии. Фото: МВД по Новосибирской областиВодитель и двое пассажирок в авто получили различные травмы после аварии. Фото: МВД по Новосибирской области
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В Северном районе Новосибирской области произошло ДТП. Об этом сообщили в региональном МВД. В аварии пострадали женщины.

Сибирячка на «Мазда Демио» ехала со стороны города Куйбышева в сторону села Северное. В салоне помимо автоледи были еще две пассажирки. На 97 км автодороги она не справилась с управлением и совершила съезд в кювет по ходу движения. Была ли скользкая дорога или может женщина отвлеклась, болтая с подружками, неизвестно. Но учитывая, что на улице морозы, а дорога пустая, все могло бы закончиться еще более плачевно.

— В результате ДТП пострадали водитель «Мазды», а также 37-летняя и 56-летняя пассажирки, получившие различные травмы, — сообщили в региональном МВД.

Сейчас полицейские проводят проверку. Они выяснят причину, почему автомобиль улетел в кювет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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