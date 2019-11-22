«Из-за таких и ужесточают медосмотр!»: в Новосибирске иномарка уходила от погони и опрокинулась в овраг

СЕГОДНЯ 05:12 2019-11-22T06:09:59+03:00

Новосибирец убегал от погони и на своем авто улетел в овраг. Фото: «АСТ-54»

Водитель жив, мужчина отказался от проверки на алкоголь

Изменить размер текста: A A

В Калининском районе Новосибирска водитель Honda Accord улетел в глубокий овраг. Сам он жив.

Об этом сообщает подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Он уходил от экипажа ДПС и переоценил свои способности гонщика. От предложенного сотрудниками полиции медосвидетельствования мужчина отказался, — сообщает он.

Под постом тут же начали шутить.

— Ну и ушел бы оврагами от погони, — пишут подписчики паблика. — А в ГТА почти всегда получалось.

— Так зачем он туда поехал, надо было в городе сваливать, дворами, потом бросить тачку и бежать, за это было бы только лишение прав, это точно, — «посоветовали» водители.

— Вот из-за таких и ужесточают медосвидетельствование, — возмутились сибиряки.

— Так он, видимо, отмечал временную отмену цен на медсправку, — шутили подписчики.

ИСТОЧНИК KP.RU