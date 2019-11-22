2019-11-22T06:09:59+03:00
Происшествия

«Из-за таких и ужесточают медосмотр!»: в Новосибирске иномарка уходила от погони и опрокинулась в овраг

Водитель жив, мужчина отказался от проверки на алкоголь
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Новосибирец убегал от погони и на своем авто улетел в овраг. Фото: «АСТ-54»Новосибирец убегал от погони и на своем авто улетел в овраг. Фото: «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В Калининском районе Новосибирска водитель Honda Accord улетел в глубокий овраг. Сам он жив.

Об этом сообщает подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Он уходил от экипажа ДПС и переоценил свои способности гонщика. От предложенного сотрудниками полиции медосвидетельствования мужчина отказался, — сообщает он.

Под постом тут же начали шутить.

— Ну и ушел бы оврагами от погони, — пишут подписчики паблика. — А в ГТА почти всегда получалось.

— Так зачем он туда поехал, надо было в городе сваливать, дворами, потом бросить тачку и бежать, за это было бы только лишение прав, это точно, — «посоветовали» водители.

— Вот из-за таких и ужесточают медосвидетельствование, — возмутились сибиряки.

— Так он, видимо, отмечал временную отмену цен на медсправку, — шутили подписчики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибирячки на маленьком авто улетели в кювет
«Это опечатка?»: в соцсетях затравили сибирячку, которая покрасила волосы в розовый цвет за 27 тысяч рублей
«Он на праздники запасается»: соцсети позабавил воришка, который украл элитный алкоголь на 13 тысяч рублей
«Ужас, как так»: сибирячка сожгла пальцы обычным средством для снятия лака
«Плачу, такое унижение»: беременная невеста просит совета, как поступить с женихом-предателем
Его узнали в Барнауле: новосибирский альфонс оказался вором и мошенником
Новосибирский коллекционер хранит французское ружье 1777 года
«Встретила с огромной улыбкой»: вдова Алексея Костюшкина подарила Светлане Сургановой книгу
Француз исполнит в Новосибирске песни Стаса Михайлова и Аллы Пугачевой
Это норма? Сибирячка сняла на видео врача в грязном, рваном халате
Замерз, наверное: подросток украл из квартиры зимнюю одежду
План действий: что делать, если машину выбросили из колеи
Сибирские ученые нашли в Оби червей, вызывающих рак
В школе прокомментировали историю про двух отравившихся снюсами подростков
Мерзнуть осталось недолго: коммунальщики обещают вернуть отопление в дома сибиряков до вечера
Андрей Травников обозначил приоритеты социально ориентированного бюджета региона на 2020-2022 годы
Кошки мерзнут: новосибирский приют пострадал из-за аварии
В Новосибирске борются со школьными поборами в соцсетях
«Сдайте полторы тысячи на техничку и охранника»: сибиряк возмутился поборами в школе
В Новосибирске семья с детьми отравилась угарным газом
Новосибирцы из-за очереди устроили драку в травмпункте
Стоят с часа ночи: новосибирцы выстроились в очередь за дешевой медсправкой на права
В «Толмачево» рейс Новосибирск-Москва задерживают почти на сутки
«Меняем 30 метров трубы»: в Новосибирске по-прежнему устраняют коммунальную аварию
На Димитровском мосту на ходу загорелась иномарка
«Морозов даже птицы не выдержали»: голубь решил погреться в трамвае
Губернатор Андрей Травников взял под личный контроль ремонт теплосетей на Северо-Чемском жилмассиве