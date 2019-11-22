«Из-за таких и ужесточают медосмотр!»: в Новосибирске иномарка уходила от погони и опрокинулась в овраг
В Калининском районе Новосибирска водитель Honda Accord улетел в глубокий овраг. Сам он жив.
Об этом сообщает подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
— Он уходил от экипажа ДПС и переоценил свои способности гонщика. От предложенного сотрудниками полиции медосвидетельствования мужчина отказался, — сообщает он.
Под постом тут же начали шутить.
— Ну и ушел бы оврагами от погони, — пишут подписчики паблика. — А в ГТА почти всегда получалось.
— Так зачем он туда поехал, надо было в городе сваливать, дворами, потом бросить тачку и бежать, за это было бы только лишение прав, это точно, — «посоветовали» водители.
— Вот из-за таких и ужесточают медосвидетельствование, — возмутились сибиряки.
— Так он, видимо, отмечал временную отмену цен на медсправку, — шутили подписчики.
ИСТОЧНИК KP.RU