«Это он на праздники запасается»: соцсети позабавил воришка, который украл элитный алкоголь на 13 тысяч рублей
Новосибирские полицейские задержали воришку. «Слабостью» мужчины был дорогой алкоголь. На место преступления он предпочитал не возвращаться. По словам продавцов, элитное спиртное исчезло из магазинов Центрального и Заельцовского районов города. Они, обнаружив пропажу, сразу обратились в полицию. Сотрудники просмотрели видеокамеры и поняли, кто стащил бутылки с дорогим алкоголем. Одна из записей опубликована в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
На кадрах видно, как мужчина с рюкзаком подходит к полкам с алкоголем. Сначала демонстративно выбирает бутылочку. Потом осматривается: рядом никого. Он подходит к полке и долго возится с бутылкой алкоголя, видимо, снимает защиту с упаковки. Потом мужчина снова делает вид, будто тщательно выбирает выпивку, дальше берет спиртное и прячет.
— Установлено, что подозреваемый совершил кражи 8 и 11 ноября из супермаркетов на улицах Гоголя, Красный проспект и Кропоткина. Взятые с полок бутылки мужчина проносил мимо кассы, спрятав под одеждой. Общая сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей, — пишет пресс-служба ГУ МВД по НСО.
Соцсети рассмешила манера поведения воришки.
-Он точно адекватный или может уже под тем самым алкоголем, движения неестественные? Он похож на персонажа из фильма «Люди в черном», — пишут подписчики паблика. — Просто он уже к праздникам готовится, запасается.
— Такие мальчики каждый день носят алкоголь и продукты в магазин «Сибирь» на Затулинке и продают продавцам из всех отделов, — поделились догадками в комментариях.
Как оказалось, воришке 35 лет. Алкоголь он брал для себя, а что не мог выпить — продавал. Гурману избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража).
В Новосибирске мужчин украл элитное спиртное на 13 тысяч рублей.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU