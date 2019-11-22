2019-11-22T03:08:24+03:00
Общество

«Это он на праздники запасается»: соцсети позабавил воришка, который украл элитный алкоголь на 13 тысяч рублей

Мужчина стащил бутылки со спиртным сразу в нескольких супермаркетах центра города
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске мужчина украл элитный алкоголь сразу из нескольких супермаркетов. Фото: «АСТ-54»В Новосибирске мужчина украл элитный алкоголь сразу из нескольких супермаркетов. Фото: «АСТ-54»
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Новосибирские полицейские задержали воришку. «Слабостью» мужчины был дорогой алкоголь. На место преступления он предпочитал не возвращаться. По словам продавцов, элитное спиртное исчезло из магазинов Центрального и Заельцовского районов города. Они, обнаружив пропажу, сразу обратились в полицию. Сотрудники просмотрели видеокамеры и поняли, кто стащил бутылки с дорогим алкоголем. Одна из записей опубликована в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видно, как мужчина с рюкзаком подходит к полкам с алкоголем. Сначала демонстративно выбирает бутылочку. Потом осматривается: рядом никого. Он подходит к полке и долго возится с бутылкой алкоголя, видимо, снимает защиту с упаковки. Потом мужчина снова делает вид, будто тщательно выбирает выпивку, дальше берет спиртное и прячет.

— Установлено, что подозреваемый совершил кражи 8 и 11 ноября из супермаркетов на улицах Гоголя, Красный проспект и Кропоткина. Взятые с полок бутылки мужчина проносил мимо кассы, спрятав под одеждой. Общая сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей, — пишет пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Соцсети рассмешила манера поведения воришки.

-Он точно адекватный или может уже под тем самым алкоголем, движения неестественные? Он похож на персонажа из фильма «Люди в черном», — пишут подписчики паблика. — Просто он уже к праздникам готовится, запасается.

— Такие мальчики каждый день носят алкоголь и продукты в магазин «Сибирь» на Затулинке и продают продавцам из всех отделов, — поделились догадками в комментариях.

Как оказалось, воришке 35 лет. Алкоголь он брал для себя, а что не мог выпить — продавал. Гурману избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража).

В Новосибирске мужчин украл элитное спиртное на 13 тысяч рублей.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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