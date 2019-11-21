«Ужас, как так»: сибирячка сожгла пальцы обычным средством для снятия лака

СЕГОДНЯ 21:24 2019-11-21T21:24:16+03:00

Фото того, что произошло с ее руками, девушка выложила в соцсетях

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О ЧП, которое с ней приключилось во время снятия лака, сибирячка рассказала в группе «Ревизорро Новосибирск». Девушка выложило фото обожженных пальцев и написала короткий пост:

- Вчера купила жидкость для снятия лака и сожгла пальцы.Завод-изготовитель на звонки не отвечает, - поделилась девушка.

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают ее историю:

- Это средство не предназначен для снятия гель-лака, а что-то подсказывает, что снятие было именно его.

- Еще бы в ацетон на неделю замотали пальцы и удивлялись: «А что только косточки остались, где же рученьки мои?».

- То, что на звонки завод не отвечает, так это и неудивительно. В США, к примеру, можно было бы отсудить не хилую сумму за такие приколы с пальцем.

- Вы пальцы там замочили на сутки что ли?

- Это же надо было додуматься! Ну как так? - недоумевают сейчас комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU