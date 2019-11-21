«Ужас, как так»: сибирячка сожгла пальцы обычным средством для снятия лака
О ЧП, которое с ней приключилось во время снятия лака, сибирячка рассказала в группе «Ревизорро Новосибирск». Девушка выложило фото обожженных пальцев и написала короткий пост:
- Вчера купила жидкость для снятия лака и сожгла пальцы.Завод-изготовитель на звонки не отвечает, - поделилась девушка.
Пользователи соцсетей сейчас обсуждают ее историю:
- Это средство не предназначен для снятия гель-лака, а что-то подсказывает, что снятие было именно его.
- Еще бы в ацетон на неделю замотали пальцы и удивлялись: «А что только косточки остались, где же рученьки мои?».
- То, что на звонки завод не отвечает, так это и неудивительно. В США, к примеру, можно было бы отсудить не хилую сумму за такие приколы с пальцем.
- Вы пальцы там замочили на сутки что ли?
- Это же надо было додуматься! Ну как так? - недоумевают сейчас комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU