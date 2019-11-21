«Плачу, такое унижение»: беременная невеста просит совета, как поступить с женихом-предателем

СЕГОДНЯ 20:41 2019-11-21T20:41:11+03:00

Парень накануне женитьбы пропил почти все деньги и признавался в любви своей бывшей

Изменить размер текста: A A

Новосибирская невеста, которую жених предал прямо перед свадьбой, решила попросить совета в соцсетях. Откровенный пост с просьбой помочь ей определиться и всей историей отношений девушка написала в группе «Сплетни Новосибирска».

- Дождалась парня из армии, готовимся к свадьбе, я беременна. Живем вместе. Все родственники за наши отношения, все друзья считают нас классной парой. Все было хорошо до вчерашнего дня. Вчера он напился, потратил где-то почти все деньги. И из нашего дома буквально при мне звонил бывшей и признавался в любви, плакал. Теперь плачу я, - не скрывает своих чувств сибирячка. - Такое унижение и предательство. Он говорит, что был пьяный и ничего не помнит. Но ведь все знают, что по пьяни звонят самым нужным. Что мне делать?

Пост набрал несколько сотен комментариев, и сибиряки в своих высказываниях не скупятся на эмоции:

- Однозначное расставание и аборт. Ваши свадьба , терпилово , бедная мать, сопливые дети и сопли на кулак после того, как он пить и гулять начнет, никому не нужны. Дальше она решит сама.

- Молоденькая девочка, может учиться, работать, строить новые отношения. Семью и детей завести успеет ещё.

- В чем ее дурость, если она ему верила, и он притворялся хорошим, и все было нормально? Любила его, с армии ждала, замуж собиралась, родить ему хотела.

- Если это единичный случай, то постарайся простить. Ели нет, думай сама о последствиях. Нечего на советчиков ответственность перекладывать,- пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU