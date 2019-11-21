Новосибирский коллекционер хранит французское ружье 1777 года

СЕГОДНЯ 16:32 2019-11-21T16:32:07+03:00

Всего в регионе зарегистрировано 59 коллекционеров оружия. Об этом КП-Новосибирск рассказал офицер Росгвардии

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В Новосибирской области – 59 коллекционеров оружия. Об этом КП-Новосибирск рассказал заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Новосибирской области Михаил Велейчик.

- Всего у нас на учете состоит 59 коллекционеров, и у них - порядка трехсот единиц коллекционного оружия, - сказал подполковник Росгвардии. - Самое экзотическое – ружье кремниевое драгунское образца 1777 года.

Велейчик пояснил, что это оружие, которое заряжается со ствола с помощью шомпола. Также офицер назвал размер «арсенала» самой большой новосибирской коллекции. В ней – около тридцати единиц оружия.

В Новосибирской области – 59 коллекционеров оружия. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU