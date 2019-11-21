Француз исполнит в Новосибирске песни Стаса Михайлова и Аллы Пугачевой

СЕГОДНЯ 15:57 2019-11-21T15:59:22+03:00

Хиты российских звезд перевели на французский. Они прозвучат в общем концерте с песнями Эдит Пиаф и Джо Дассена

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В Сибирь приехал французский певец Рене де Ла Гард. Он много времени проводит в России, и артиста даже приглашали участвовать в шоу «Голос». Его звали на сцену популярного проекта дважды, но Рене отказался из-за плотного графика.

Насыщенный график у него и в Сибири: 23 ноября пройдет два концерта - в комплексе имени Маяковского и в Доме Ученых. В программе – хиты Джо Дассена, Эдит Пиаф и других звезд. В том числе – российских.

- Будет несколько песен российских звезд. Это Стас Михайлов и Алла Пугачева. Мы познакомились с очень интересным человеком. Это переводчик, который живет в Питере, и она перевела несколько песен на французский язык. Перевод получился настолько красивый и эффектный, что трудно даже сказать, на каком языке песни звучат лучше, - рассказала КП-Новосибирск продюсер Рене Елена Плотникова.

Французский певец дважды отказался участвовать в российском «Голосе». Рене де Ла Гард ответил на вопросы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU