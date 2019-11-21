«Встретила с огромной улыбкой»: вдова Алексея Костюшкина подарила Светлане Сургановой книгу
Группа «Ночные снайперы» недавно побывала с концертом в Новосибирске. Во время выступления Светлана Сурганова, солистка группы, исполнила песню группы «Коридор» — «Ночной полет».
— Новосибирск, вы огромные молодцы! Концерт крут тем, что на нем произошло 2 встречи. Во-первых, к нам за кулисы пришла группа «Пикник» в полном составе — у них тоже гастроли по Сибири. А во-вторых, мы познакомились со Светланой, женой Алексея Костюшкина, солиста новосибирской группы «Коридор» и автора песни «Ночной полет», — рассказала у себя в группе исполнительница.
К слову, Светлана Костюшкина сама решила встретиться с солисткой. Узнала о концерте и написала в инстаграме руководству. Ей ответили, что с радостью встретят и проведут за кулисы.
— Книга написана моим мужем, музыкантом,солистом группы «Коридор» Алексеем Костюшкиным. Это книга со стихами, воспоминаниями друзей, биографией и фотографиями иж жизни Алексея. Книгу я издала после смерти мужа 2 года назад, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Светлана Костюшкина.
Светлана Сурганова встретила тезку с огромной улыбкой на лице. Девушки поговорили о спетой песне, об Алексее, о выступлении в целом.
— Я знаю, что Светлана любит стихи. Думаю, и книга ей понравится после прочтения, — поделилась своими эмоциями Светлана.
ИСТОЧНИК KP.RU