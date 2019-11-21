2019-11-21T16:24:16+03:00
Общество

«Встретила с огромной улыбкой»: вдова Алексея Костюшкина подарила Светлане Сургановой книгу

В ней опубликованы стихи покойного солиста группы «Коридор»
Анна ПАШАГИНА
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Девушки успели сделать несколько фото на память. Фото: личный архив героя.Девушки успели сделать несколько фото на память. Фото: личный архив героя.
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Группа «Ночные снайперы» недавно побывала с концертом в Новосибирске. Во время выступления Светлана Сурганова, солистка группы, исполнила песню группы «Коридор» — «Ночной полет».

— Новосибирск, вы огромные молодцы! Концерт крут тем, что на нем произошло 2 встречи. Во-первых, к нам за кулисы пришла группа «Пикник» в полном составе — у них тоже гастроли по Сибири. А во-вторых, мы познакомились со Светланой, женой Алексея Костюшкина, солиста новосибирской группы «Коридор» и автора песни «Ночной полет», — рассказала у себя в группе исполнительница.

К слову, Светлана Костюшкина сама решила встретиться с солисткой. Узнала о концерте и написала в инстаграме руководству. Ей ответили, что с радостью встретят и проведут за кулисы.

— Книга написана моим мужем, музыкантом,солистом группы «Коридор» Алексеем Костюшкиным. Это книга со стихами, воспоминаниями друзей, биографией и фотографиями иж жизни Алексея. Книгу я издала после смерти мужа 2 года назад, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Светлана Костюшкина.

Светлана Сурганова встретила тезку с огромной улыбкой на лице. Девушки поговорили о спетой песне, об Алексее, о выступлении в целом.

— Я знаю, что Светлана любит стихи. Думаю, и книга ей понравится после прочтения, — поделилась своими эмоциями Светлана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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