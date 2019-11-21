План действий: что делать, если машину выбросили из колеи
Заместитель начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Вячеслава Ушакова рассказал, что следует предпринять, если машина ушла с трассы и получила повреждения из-за колеи, гололеда или снежной «каши». Аварийных комиссаров надо вызывать или составлять европротокол, даже если в аварию попал только один автомобиль.
— При повреждении ограждения возникает третья сторона — оно же кому-то принадлежит. Значит, нужны материальные средства для восстановления этих ограждений или отбойников. Столкновение обязательно нужно регистрировать, — пояснил инспектор изданию «Ваш город».
Чтобы определить виновного в аварии, сначала проводится административное расследование, потом идет проверка того, что нарушено.
Если на асфальте есть колея, водитель должен соблюдать безопасную скорость движения, учитывать дорожные условия.
— Если водитель видит гололед и понимает, что при скорости в 60 км/ч не сможет обеспечить нужное управление, значит, он должен двигаться со скоростью 30-40 км/ч. Если он вылетает с трассы или с дороги, то он уже виноват: он не справился с управлением, — говорит Вячеслав Ушаков.
ИСТОЧНИК KP.RU