2019-11-21T15:03:20+03:00
Авто

План действий: что делать, если машину выбросили из колеи

В ГИБДД по Новосибирской области рассказали, как действовать водителю, попавшему в ДТП зимой на скользкой дороге или из-за колеи
Екатерина Иванова
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В ГИБДД рассказали, кто будет виноват в аварии, если на дороге колея.В ГИБДД рассказали, кто будет виноват в аварии, если на дороге колея.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Заместитель начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Вячеслава Ушакова рассказал, что следует предпринять, если машина ушла с трассы и получила повреждения из-за колеи, гололеда или снежной «каши». Аварийных комиссаров надо вызывать или составлять европротокол, даже если в аварию попал только один автомобиль.

— При повреждении ограждения возникает третья сторона — оно же кому-то принадлежит. Значит, нужны материальные средства для восстановления этих ограждений или отбойников. Столкновение обязательно нужно регистрировать, — пояснил инспектор изданию «Ваш город».

Чтобы определить виновного в аварии, сначала проводится административное расследование, потом идет проверка того, что нарушено.

Если на асфальте есть колея, водитель должен соблюдать безопасную скорость движения, учитывать дорожные условия.

— Если водитель видит гололед и понимает, что при скорости в 60 км/ч не сможет обеспечить нужное управление, значит, он должен двигаться со скоростью 30-40 км/ч. Если он вылетает с трассы или с дороги, то он уже виноват: он не справился с управлением, — говорит Вячеслав Ушаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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