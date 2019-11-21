Замерз, наверное: подросток украл из квартиры зимнюю одежду
Пришедшие морозы стали причиной странного ограбления в Новосибирске: грабители позарились на теплую одежду.
Началась история с того, что школьник решил пригласить к себе домой знакомых. Когда ребята ушли из квартиры, вместе с одним из них «сделали ноги» пуховик, кроссовки и деньги. Стоимость всей пропажи оказалась немалой - около 6 тысяч рублей. Когда мама сибиряка обнаружила, что вещей нет, то пошла и написала заявление в полицию.
— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции №2 «Железнодорожный» Управления МВД России по городу Новосибирску по подозрению в совершении кражи был установлен и задержан 15-летний житель Болотнинского района, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража». У подозреваемого забрали вещи, которые он себе присвоил.На данном этапе полиция проводит расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU