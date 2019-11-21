Замерз, наверное: подросток украл из квартиры зимнюю одежду

СЕГОДНЯ 15:41 2019-11-21T15:41:25+03:00

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Пришедшие морозы стали причиной странного ограбления в Новосибирске: грабители позарились на теплую одежду.

Началась история с того, что школьник решил пригласить к себе домой знакомых. Когда ребята ушли из квартиры, вместе с одним из них «сделали ноги» пуховик, кроссовки и деньги. Стоимость всей пропажи оказалась немалой - около 6 тысяч рублей. Когда мама сибиряка обнаружила, что вещей нет, то пошла и написала заявление в полицию.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции №2 «Железнодорожный» Управления МВД России по городу Новосибирску по подозрению в совершении кражи был установлен и задержан 15-летний житель Болотнинского района, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража». У подозреваемого забрали вещи, которые он себе присвоил.На данном этапе полиция проводит расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU