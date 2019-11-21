Андрей Травников обозначил приоритеты социально ориентированного бюджета региона на 2020-2022 годы

СЕГОДНЯ 12:11 2019-11-21T12:11:08+03:00

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В четверг, 21 ноября, на 47-й сессии регионального Заксобрания депутаты приняли проект областного бюджета области на 2020 год и плановый период 2021-2022.

В основе документа — поручения президента, касательно реализации нацпроектов и других стратегических задач развития страны.

Глава региона отметил, что основные параметры бюджета очень достойные, темпы прироста собственных доходов — 8, 9 и 10 процентов по каждому году из ближайших трех лет. Консолидированный бюджет региона впервые перешагнет порог в 200 миллиардов рублей.

— Но, конечно, нам требуется больше, потому что есть накопившиеся проблемы, такие, как обеспечение населения качественной питьевой водой, водоотведение, очистка сточных вод. Есть и крупные, знаковые задачи развития. Мы должны максимально активно участвовать в реализации национальных проектов, при этом не подходить к их исполнению формально. Если в ходе реализации нацпроекта мы видим, что необходимо предпринимать дополнительные меры — на это придется изыскивать дополнительные ресурсы, чтобы жители региона чувствовали комплексный эффект, — пояснил губернатор.

Социально ориентированный проект бюджета представил заместитель председателя регионального правительства — министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. Он отметил, что, по прогнозам, доходы областного бюджета 2020 года составят свыше 172,8 млрд рублей. Увеличение собственных доходов областного бюджета Новосибирской области на 2020 год, в сравнении с плановым объемом 2019 года, прогнозируется на 11,4 млрд рублей, или на 7,1%. Дефицит, сформированный на 2020 год, составляет порядка 4,6 млрд рублей. В среднесрочной перспективе планируется снижение размера дефицита и формирование бездефицитного бюджета в 2021 и 2022 годах.

Поправки в законопроект могут быть внесены до 29 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU