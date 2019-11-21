2019-11-21T11:12:52+03:00
Общество

В Новосибирске борются со школьными поборами в соцсетях

Специально для родителей винтернете существуют различные группы
Анна ПАШАГИНА
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Родители могут это остановить самостоятельно. Фото: Валерия Панова.Родители могут это остановить самостоятельно. Фото: Валерия Панова.
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В социальной сети «Вконтакте» работают несколько десятков групп, которые могут помочь родителям победить поборы в школах. Об этом сообщает издание «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

— Одна из них — «Поборам стоп! Сибирь». Здесь каждому родителю готовы оказать информационно-консультационную помощь в ситуациях, где нарушены их права. И не устают повторять, что каждый родитель имеет право на аудио и видео-фиксацию — так что снимайте и пишите, товарищи родители! — пишут «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

Часто несогласные с поборами родители подвергаются прессингу в классе. Психологи утверждают, что его можно остановить. Нужно придавать им огласку, выкладывать скрины переписок в социальные сети. Важно, чтобы это стало достоянием общественности.

— Все поборы родительского комитета являются незаконными, — говорит юрист Максим Иванов. — Родительский комитет не является законодательным или судебным органом и его указания не обязательны к исполнению. Все денежные средства в школах сдаются родителями на добровольной основе. Если вас прессуют члены родительского комитета, вы вправе обратиться с жалобой в прокуратуру и управление образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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