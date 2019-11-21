В Новосибирске семья с детьми отравилась угарным газом

СЕГОДНЯ 09:20 2019-11-21T09:20:48+03:00

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В Заельцовском районе Новосибирска в среду, 20 ноября, ночью загорелся частный дом. В это время там находились четверо, двое из них дети, обоим по десять лет. Из горящего дома люди успели выбраться сами, но надышались угарным газом. Взрослые и дети госпитализированы в городскую клиническую больницу.

Как позже установили дознаватели, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

— Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место уже через 4 минуты. Специалистам пожарной охраны потребовалось 10 минут, чтобы ликвидировать открытое горение. Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров, огнем повреждено деревянное потолочное перекрытие. На тушение пожара задействовали 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

По оперативным данным, с начала 2019 года произошло 12 404 пожара, из них по причине неправильной эксплуатации или неисправности электрооборудования — 1001 пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU