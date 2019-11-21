В «Толмачево» рейс Новосибирск-Москва задерживают почти на сутки

СЕГОДНЯ 08:37 2019-11-21T08:37:24+03:00

Пассажиры не могут улететь, потому что не прилетел самолет из Чукотки

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В новосибирском «Толмачево» задерживают рейс «Новосибирск-Москва» ЯМ-9978. Перевозчик — авиакомпания «Алроса».

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, Боинг 737 должен был вылететь из Новосибирска в Москву еще в среду, 20 ноября, в 19:10. Но рейс задержался, теперь, судя по онлайн-табло, пассажиры должны отправиться в столицу в четверг, 21 ноября, в 16:35. Однако в транспортной прокуратуре назвали немного иное время отлета воздушного судна из Новосибирска.

— Метеоусловия не позволили самолету вылететь из аэропорта в Певеке. Это Чукотка. Авиакомпания планирует отправить борт из Новосибирска в Москву в 17.15, — сообщила КП-Новосибирск представитель пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова. — У нас 50 пассажиров ожидают вылета В Москву на этом самолете, восьмерым из них предоставлена гостиница.

ИСТОЧНИК KP.RU