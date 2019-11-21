2019-11-21T07:41:46+03:00
Происшествия

«Меняем 30 метров трубы»: в Новосибирске по-прежнему устраняют коммунальную аварию

Порыв теплотрассы лишил тепла полсотни зданий в Кировском районе города
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Коммунальную аварию в Новосибирске продолжают устранять. Фото: СГККоммунальную аварию в Новосибирске продолжают устранять. Фото: СГК
Изменить размер текста:

В Кировском районе Новосибирска завершают сварочные работы: дырявую трубу по улице Комсомольская заменили на новую.

Работы коммунальщики вели всю ночь. На то, чтобы тепло появилось в домах новосибирцев нужно еще несколько часов. Сейчас в зоне отключения остаются 12 жилых зданий.

— Сроки окончания работ пришлось продлить с 7:15 до 14:00 21 ноября — в ходе устранения аварии стало очевидно, что объем работ нужен масштабный. Потребовалось кратно увеличить объем работ: заменить не 2-5 метров трубы, как мы предполагали, а 30, — рассказал советник генерального директора теплосетевого подразделения СГК Петр Бажин.

Напомним, дефект в трубе теплотрассы обнаружили вчера, 20 ноября, в 14.30. Это вторая авария за сутки. Дефект, на магистральной теплотрассе — также по улице Комсомольская, выявленный поздно вечером 19 ноября, устранен в 15:00 в среду, 20 ноября. Теплоснабжение 30 домов восстановлено, по данным управляющих компаний, температура в квартирах составляет от 17 до 22 градусов.

В СГК напоминают, что для жителей домов в зоне отключения организованы три круглосуточных пункта временного размещения: по улицам Чигорина, 8, Чемская, 8 и Урманова, 26, где готовы принять жителей и обеспечить их горячим питанием. Желающим выдаются электрические обогреватели.

Несмотря на всю помощь, которую оказывают жителям в СГК, новосибирцы возмущены происходящим.

— А что мы увидим в этом месяце в своих платежках? Полную стоимость за отопление и огромный счет за электричество, потому что сидели с обогревателями и водонагревателями? — возмущаются жители.

— У нас на кухне не горячие, но теплые батареи. А в комнате еле-еле. Стало теплее, но все равно с обогревателем.

— Написали, что Чемская 2 подключили. Почему батареи горячие только в двух комнатах?

Свои вопросы жители пишут СГК группах компании в соцсетях. Там энергетики стараются оперативно прояснить ситуацию по каждому обращению.

В Новосибирске второй день устраняют коммунальную аварию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске семья с детьми отравилась угарным газом
Новосибирцы из-за очереди устроили драку в травмпункте
Стоят с часа ночи: новосибирцы выстроились в очередь за дешевой медсправкой на права
В «Толмачево» рейс Новосибирск-Москва задерживают почти на сутки
На Димитровском мосту на ходу загорелась иномарка
«Морозов даже птицы не выдержали»: голубь решил погреться в трамвае
Губернатор Андрей Травников взял под личный контроль ремонт теплосетей на Северо-Чемском жилмассиве
Отомстил за любимую: мигрант разбил «Мерседес» за неправильную парковку у мусорных баков
«Всегда боялась этой канавы»: возле НЗХК в кювет упал автобус с пассажирами
Где они? Соцсети удивили герои советских мультиков в сквере
«Хотела рассмотреть рыбку»: сибирячка испортила новый пуховик, пролив на себя в магазине рассол от селедки
Неужели это Бублик: что стало со щенком-героем соцсетей
В Новосибирске 30 домов подключат к отоплению в ближайшие часы: но переночевать жителям лучше у друзей
Спортсмен разбил бутылку об голову девушки ради хайпа
«Удачно родила»: бывшая топ-менеджер избежала тюрьмы из-за маленькой дочки
Власти раздают обогреватели: 60 зданий в Новосибирске остались без тепла
Новосибирец в дырявых трусах и ушанке пробежался по центру города в минус 30
«В воспитательных целях»: экс-директор школы признался, что бил детей
Пассажиры только начали садиться: в Новосибирске маршрутка врезалась в автобус на остановке
Такую дыру вы еще не видели: сибирячка показала эротичный космос
«Специально к пацанам»: экс-солист «Бутырки» приехал поддержать заключенных новосибирской колонии
«Отмороженный камикадзе»: сибиряк проехался по городу на велосипеде в минус 30
«Вот кто батончики толкает»: мышка из автомата рассмешила соцсети
«Просто красный — это оттенок зеленого»: две иномарки столкнулись на перекрестке в центре Новосибирска
Манул в шоке: в зоопарке показали реакцию животных на -30
«Холодные ночи не оставили шансов»: поиски пропавшего сибиряка завершились трагедией
Двоих новосибирцев разыскивают за мошенничество на четверть миллиарда рублей