«Меняем 30 метров трубы»: в Новосибирске по-прежнему устраняют коммунальную аварию

СЕГОДНЯ 07:41 2019-11-21T07:41:46+03:00

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В Кировском районе Новосибирска завершают сварочные работы: дырявую трубу по улице Комсомольская заменили на новую.

Работы коммунальщики вели всю ночь. На то, чтобы тепло появилось в домах новосибирцев нужно еще несколько часов. Сейчас в зоне отключения остаются 12 жилых зданий.

— Сроки окончания работ пришлось продлить с 7:15 до 14:00 21 ноября — в ходе устранения аварии стало очевидно, что объем работ нужен масштабный. Потребовалось кратно увеличить объем работ: заменить не 2-5 метров трубы, как мы предполагали, а 30, — рассказал советник генерального директора теплосетевого подразделения СГК Петр Бажин.

Напомним, дефект в трубе теплотрассы обнаружили вчера, 20 ноября, в 14.30. Это вторая авария за сутки. Дефект, на магистральной теплотрассе — также по улице Комсомольская, выявленный поздно вечером 19 ноября, устранен в 15:00 в среду, 20 ноября. Теплоснабжение 30 домов восстановлено, по данным управляющих компаний, температура в квартирах составляет от 17 до 22 градусов.

В СГК напоминают, что для жителей домов в зоне отключения организованы три круглосуточных пункта временного размещения: по улицам Чигорина, 8, Чемская, 8 и Урманова, 26, где готовы принять жителей и обеспечить их горячим питанием. Желающим выдаются электрические обогреватели.

Несмотря на всю помощь, которую оказывают жителям в СГК, новосибирцы возмущены происходящим.

— А что мы увидим в этом месяце в своих платежках? Полную стоимость за отопление и огромный счет за электричество, потому что сидели с обогревателями и водонагревателями? — возмущаются жители.

— У нас на кухне не горячие, но теплые батареи. А в комнате еле-еле. Стало теплее, но все равно с обогревателем.

— Написали, что Чемская 2 подключили. Почему батареи горячие только в двух комнатах?

Свои вопросы жители пишут СГК группах компании в соцсетях. Там энергетики стараются оперативно прояснить ситуацию по каждому обращению.

В Новосибирске второй день устраняют коммунальную аварию.

ИСТОЧНИК KP.RU