На Димитровском мосту на ходу загорелась иномарка
В четверг, 21 ноября, в Новосибирске на Дмитровском мосту загорелся автомобиль. Огонь полыхнул в то время, когда машина ехала. Водитель и пассажир успели выскочить из автомобиля. Как сообщают в МЧС по Новосибирской области, они не пострадали, возгорание произошло в моторном отсеке. По словам водителей, горел BMW X5. Сейчас пожар потушен. Повреждены капот и салон иномарки.
— Долго горела. Однако люди проезжали мимо, и даже не остановились потушить машину. Неужели нет огнетушителей или просто всем все равно? — пишут очевидцы.
Чтобы потушить авто, сотрудники ДПС перекрыли движение на дороге.
На левом берегу перед Димитровским мостом - глухая пробка.
Судя по информации Дубль.Гиса, на левом берегу по проспекту Энергетиков и на кольце площади Труда образовалась глухая пробка.
-Уже полчаса круги наматываем на площади, тут просто адская пробка, — сообщают новосибирцы.
В Новосибирске на полном ходу загорелась дорогая иномарка.
ИСТОЧНИК KP.RU