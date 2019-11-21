2019-11-21T07:25:02+03:00
Происшествия

На Димитровском мосту на ходу загорелась иномарка

Сейчас в том направлении машины встали в глухую пробку
Ульяна ДЖАНКОВА
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Авто загорелось на полном ходу.Авто загорелось на полном ходу.
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В четверг, 21 ноября, в Новосибирске на Дмитровском мосту загорелся автомобиль. Огонь полыхнул в то время, когда машина ехала. Водитель и пассажир успели выскочить из автомобиля. Как сообщают в МЧС по Новосибирской области, они не пострадали, возгорание произошло в моторном отсеке. По словам водителей, горел BMW X5. Сейчас пожар потушен. Повреждены капот и салон иномарки.

— Долго горела. Однако люди проезжали мимо, и даже не остановились потушить машину. Неужели нет огнетушителей или просто всем все равно? — пишут очевидцы.

Чтобы потушить авто, сотрудники ДПС перекрыли движение на дороге.

На левом берегу перед Димитровским мостом - глухая пробка.

На левом берегу перед Димитровским мостом - глухая пробка.

Судя по информации Дубль.Гиса, на левом берегу по проспекту Энергетиков и на кольце площади Труда образовалась глухая пробка.

-Уже полчаса круги наматываем на площади, тут просто адская пробка, — сообщают новосибирцы.

В Новосибирске на полном ходу загорелась дорогая иномарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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