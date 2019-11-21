Губернатор Андрей Травников взял под личный контроль ремонт теплосетей на Северо-Чемском жилмассиве

СЕГОДНЯ 05:57 2019-11-21T06:15:47+03:00

Глава региона прервал работу на форуме «Транспорт России-2019» и срочно вылетел в Новосибирск

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Андрей Травников прибыл этой ночью и сразу провел экстренное совещание в Новосибирске в оперативном штабе, который был развернут в районе коммунальной аварии. Глава региона лично контролирует ход работ по восстановлению теплоснабжения.

Губернатор дал несколько поручений. В их числе — поквартирный обход домов с целью проверки электрооборудования. Министерству здравоохранению поручено организовать перенаправление пациентов из поликлиники №13 в другие медучреждения.

Порывы на трубопроводе по улице Коммунистической были обнаружены дважды: сначала поздно вечером 19 ноября, потом — днем 20 ноября. В общей сложности отопление пришлось отключить в 43 многоэтажных жилых домах, семи детских учреждениях и в поликлинике №13. Также без тепла остались девять нежилых зданий.

Сегодня утром, 21 ноября, теплоснабжение частично восстановлено. На совещании губернатору доложили, что в 32 домах и трех детсадах температура уже поднимается и составляет от 18 до 24 градусов. Отключены от отопления 12 домов и несколько учреждений. Ликвидация аварии продолжается.

— Ведется активная работа по ликвидации аварии — устранению повреждений на трубопроводе диаметром 400 мм. В течение часа будет запущен центральный тепловой пункт, подключение всех потребителей к теплу планируется начать уже с утра, — сообщают в правительстве Новосибирской области.

В городе развернуты три пункта, где жителям можно разместиться на время аварии. Всем желающим раздают обогреватели.

ИСТОЧНИК KP.RU