2019-11-21T06:15:47+03:00
Происшествия

Губернатор Андрей Травников взял под личный контроль ремонт теплосетей на Северо-Чемском жилмассиве

Глава региона прервал работу на форуме «Транспорт России-2019» и срочно вылетел в Новосибирск
Екатерина Иванова
Поделиться:
Комментарии: comments2
Андрей Травников провел экстренное совещание по устранению аварии на городских теплосетях. Фото: nso.ruАндрей Травников провел экстренное совещание по устранению аварии на городских теплосетях. Фото: nso.ru
Изменить размер текста:

Андрей Травников прибыл этой ночью и сразу провел экстренное совещание в Новосибирске в оперативном штабе, который был развернут в районе коммунальной аварии. Глава региона лично контролирует ход работ по восстановлению теплоснабжения.

Губернатор дал несколько поручений. В их числе — поквартирный обход домов с целью проверки электрооборудования. Министерству здравоохранению поручено организовать перенаправление пациентов из поликлиники №13 в другие медучреждения.

Порывы на трубопроводе по улице Коммунистической были обнаружены дважды: сначала поздно вечером 19 ноября, потом — днем 20 ноября. В общей сложности отопление пришлось отключить в 43 многоэтажных жилых домах, семи детских учреждениях и в поликлинике №13. Также без тепла остались девять нежилых зданий.

Сегодня утром, 21 ноября, теплоснабжение частично восстановлено. На совещании губернатору доложили, что в 32 домах и трех детсадах температура уже поднимается и составляет от 18 до 24 градусов. Отключены от отопления 12 домов и несколько учреждений. Ликвидация аварии продолжается.

— Ведется активная работа по ликвидации аварии — устранению повреждений на трубопроводе диаметром 400 мм. В течение часа будет запущен центральный тепловой пункт, подключение всех потребителей к теплу планируется начать уже с утра, — сообщают в правительстве Новосибирской области.

В городе развернуты три пункта, где жителям можно разместиться на время аварии. Всем желающим раздают обогреватели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Красный проспект, 18»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске семья с детьми отравилась угарным газом
Новосибирцы из-за очереди устроили драку в травмпункте
Стоят с часа ночи: новосибирцы выстроились в очередь за дешевой медсправкой на права
В «Толмачево» рейс Новосибирск-Москва задерживают почти на сутки
«Меняем 30 метров трубы»: в Новосибирске по-прежнему устраняют коммунальную аварию
На Димитровском мосту на ходу загорелась иномарка
«Морозов даже птицы не выдержали»: голубь решил погреться в трамвае
Отомстил за любимую: мигрант разбил «Мерседес» за неправильную парковку у мусорных баков
«Всегда боялась этой канавы»: возле НЗХК в кювет упал автобус с пассажирами
Где они? Соцсети удивили герои советских мультиков в сквере
«Хотела рассмотреть рыбку»: сибирячка испортила новый пуховик, пролив на себя в магазине рассол от селедки
Неужели это Бублик: что стало со щенком-героем соцсетей
В Новосибирске 30 домов подключат к отоплению в ближайшие часы: но переночевать жителям лучше у друзей
Спортсмен разбил бутылку об голову девушки ради хайпа
«Удачно родила»: бывшая топ-менеджер избежала тюрьмы из-за маленькой дочки
Власти раздают обогреватели: 60 зданий в Новосибирске остались без тепла
Новосибирец в дырявых трусах и ушанке пробежался по центру города в минус 30
«В воспитательных целях»: экс-директор школы признался, что бил детей
Пассажиры только начали садиться: в Новосибирске маршрутка врезалась в автобус на остановке
Такую дыру вы еще не видели: сибирячка показала эротичный космос
«Специально к пацанам»: экс-солист «Бутырки» приехал поддержать заключенных новосибирской колонии
«Отмороженный камикадзе»: сибиряк проехался по городу на велосипеде в минус 30
«Вот кто батончики толкает»: мышка из автомата рассмешила соцсети
«Просто красный — это оттенок зеленого»: две иномарки столкнулись на перекрестке в центре Новосибирска
Манул в шоке: в зоопарке показали реакцию животных на -30
«Холодные ночи не оставили шансов»: поиски пропавшего сибиряка завершились трагедией
Двоих новосибирцев разыскивают за мошенничество на четверть миллиарда рублей