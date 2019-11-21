Отомстил за любимую: мигрант разбил «Мерседес» за неправильную парковку у мусорных баков

СЕГОДНЯ 05:49 2019-11-21T05:49:55+03:00

Так сибиряк решил вступиться за уборщицу, которая там наводит порядок

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История эта началась ночью 9 марта у одного из домов по улице Макаренко. Пьяный уроженец Таджикистана решил проучить соседа, который регулярно парковал свой «Мереседес Бенц Е 280» под табличкой «Парковка запрещена». Мужчина вырезал в чёрной шапке отверстия для глаз, надел фиолетовую куртку и взял стул со сломанной ножкой. И в таком виде разбил стёкла иномарки, а затем поставил на неё пакет с мусором.

Вот только в это время хозяин «Мерседеса» вышел на балкон и заметил, как неизвестный разбивает его машин. Владелец авто бросился в погоню, и пойманный мигрант объяснил, почему так поступил.

Как оказалось, 52-летний подозреваемый проживает с местной уборщицей – в её обязанности входило выкатывать контейнер для мусоровоза. Если женщина не делала этого – мусоровоз уезжал, и ей приходилось выносить мусор из контейнера вручную. Несмотря на просьбы не парковаться у мусорных баков хозяин «Мерседеса» продолжал это делать.

– Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Мировой суд Калининского района назначил 11 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор в законную силу не вступил, – прокомментировала КП-Новосибирск старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

Хозяин «Мерседеса» и ранее попадал в конфликты с другими жителями дома за неправильную парковку. Сейчас он находится в СИЗО по обвинению в другом преступлении, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU