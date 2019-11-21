2019-11-21T05:49:55+03:00
Происшествия

Отомстил за любимую: мигрант разбил «Мерседес» за неправильную парковку у мусорных баков

Так сибиряк решил вступиться за уборщицу, которая там наводит порядок
Никита МАНЬКО
Поделиться:
За свое преступление мигрант ответит по закону.За свое преступление мигрант ответит по закону.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

История эта началась ночью 9 марта у одного из домов по улице Макаренко. Пьяный уроженец Таджикистана решил проучить соседа, который регулярно парковал свой «Мереседес Бенц Е 280» под табличкой «Парковка запрещена». Мужчина вырезал в чёрной шапке отверстия для глаз, надел фиолетовую куртку и взял стул со сломанной ножкой. И в таком виде разбил стёкла иномарки, а затем поставил на неё пакет с мусором.

Вот только в это время хозяин «Мерседеса» вышел на балкон и заметил, как неизвестный разбивает его машин. Владелец авто бросился в погоню, и пойманный мигрант объяснил, почему так поступил.

Как оказалось, 52-летний подозреваемый проживает с местной уборщицей – в её обязанности входило выкатывать контейнер для мусоровоза. Если женщина не делала этого – мусоровоз уезжал, и ей приходилось выносить мусор из контейнера вручную. Несмотря на просьбы не парковаться у мусорных баков хозяин «Мерседеса» продолжал это делать.

– Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Мировой суд Калининского района назначил 11 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор в законную силу не вступил, – прокомментировала КП-Новосибирск старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

Хозяин «Мерседеса» и ранее попадал в конфликты с другими жителями дома за неправильную парковку. Сейчас он находится в СИЗО по обвинению в другом преступлении, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске семья с детьми отравилась угарным газом
Новосибирцы из-за очереди устроили драку в травмпункте
Стоят с часа ночи: новосибирцы выстроились в очередь за дешевой медсправкой на права
В «Толмачево» рейс Новосибирск-Москва задерживают почти на сутки
«Меняем 30 метров трубы»: в Новосибирске по-прежнему устраняют коммунальную аварию
На Димитровском мосту на ходу загорелась иномарка
«Морозов даже птицы не выдержали»: голубь решил погреться в трамвае
Губернатор Андрей Травников взял под личный контроль ремонт теплосетей на Северо-Чемском жилмассиве
«Всегда боялась этой канавы»: возле НЗХК в кювет упал автобус с пассажирами
Где они? Соцсети удивили герои советских мультиков в сквере
«Хотела рассмотреть рыбку»: сибирячка испортила новый пуховик, пролив на себя в магазине рассол от селедки
Неужели это Бублик: что стало со щенком-героем соцсетей
В Новосибирске 30 домов подключат к отоплению в ближайшие часы: но переночевать жителям лучше у друзей
Спортсмен разбил бутылку об голову девушки ради хайпа
«Удачно родила»: бывшая топ-менеджер избежала тюрьмы из-за маленькой дочки
Власти раздают обогреватели: 60 зданий в Новосибирске остались без тепла
Новосибирец в дырявых трусах и ушанке пробежался по центру города в минус 30
«В воспитательных целях»: экс-директор школы признался, что бил детей
Пассажиры только начали садиться: в Новосибирске маршрутка врезалась в автобус на остановке
Такую дыру вы еще не видели: сибирячка показала эротичный космос
«Специально к пацанам»: экс-солист «Бутырки» приехал поддержать заключенных новосибирской колонии
«Отмороженный камикадзе»: сибиряк проехался по городу на велосипеде в минус 30
«Вот кто батончики толкает»: мышка из автомата рассмешила соцсети
«Просто красный — это оттенок зеленого»: две иномарки столкнулись на перекрестке в центре Новосибирска
Манул в шоке: в зоопарке показали реакцию животных на -30
«Холодные ночи не оставили шансов»: поиски пропавшего сибиряка завершились трагедией
Двоих новосибирцев разыскивают за мошенничество на четверть миллиарда рублей