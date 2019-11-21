«Всегда боялась этой канавы»: возле НЗХК в кювет упал автобус с пассажирами

СЕГОДНЯ 05:45 2019-11-21T05:45:10+03:00

Очевидцы утверждают, что в эту яму транспорт летает часто

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В четверг, 21 ноября, в Калининском районе Новосибирска автобус № 13 завалился на правый бок. Всему виной яма на обочине. Пассажирский транспорт двигался по улице Богдана Хмельницкого в сторону Объединения. Когда автобус почти доехал до НЗХК он вдруг завалился на бок. Сколько было пассажиров в этом время внутри и пострадали ли они, пока неизвестно. Так же как и причины: водитель не справился с управлением или попросту не заметил опасность на дороге, выясняю сотрудники ГИБДД. Снимки произошедшего опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Обычное дело для этой дороги в зимнее время, очень часто заваливаются в канаву. Туда много, кто падает, — написали подписчики паблика.

— Всегда боялась этой ямы и сторонилась ее, — сообщают сибиряки.

Также очевидцы уверены, что без пострадавших там не обошлось.

В Новосибирске автобус с пассажирами опрокинулся .Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU