2019-11-20T17:26:58+03:00
Общество

«Удачно родила»: бывшая топ-менеджер избежала тюрьмы из-за маленькой дочки

Женщина забеременела после начала расследования дела о миллионных хищениях на оборонном заводе
Никита МАНЬКО
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Суд отложил приговор сибирячке.Суд отложил приговор сибирячке.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Экс-гендиректор предприятия, которое является одним из подразделений оборонного завода, предстала перед судом. Напомним, с июня по ноябрь 2016 года из бюджета оборонного предприятия были похищены 8,3 миллионов рублей. Обвиняемая - 41-летняя сибирячка, которая вместе с двумя подельниками заключали фиктивные договоры подряда на имя подставных лиц. Например, по слесарным работам на производстве.

Цены были искусственно завышены, а сами работы фактически выполняли уже трудоустроенные специалисты. Соответственно, выделенные деньги уходили мошенникам в карман.

– Подсудимая получила четыре года лишения свободы в колонии общего режима, но на попечении женщины 11-месячная дочь. Ребенок родился в начале 2019 года, а следствие началось в 2017 году. В итоге суд отложил отбытие наказания до момента достижения ребёнком 14 лет, – сообщил «КП-Новосибирск» старший помощник прокурора Железнодорожного района Андрей Мороз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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