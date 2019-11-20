Пассажиры только начали садиться: в Новосибирске маршрутка врезалась в автобус на остановке
В среду, 20 ноября, пассажиры, замерзающие на остановке «Лента», стали свидетелями серьезной аварии - столкнулись маршрутка и автобус. ДТП произошло сегодня около 17.00: об этом очевидцы сообщили на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
КАк оказалось, «ГАЗель» врезалась в автобус «ПАЗ» в момент посадки пассажиров на улице Большевистской. Удар был настолько сильным, что у маршрутки вдавило переднюю часть: пострадал капот и крылья, из двигателя вытекло масло. Автобус не получил повреждений.
Пострадал ли кто-то в этой аварии, на данный момент неизвестно. А пользователи соцсетей обсуждают произошедшее в комментариях:
- Сегодня день жестянщика у маршруток в Новосибе! Третья уже!!!», – написала сибирячка Елена Буглаева.
- Яркий пример того, что раньше автопром делался на совесть. Не то, что теперь! - считает Дмитрий Турков.
ИСТОЧНИК KP.RU