2019-11-20T13:52:27+03:00
Звезды

«Специально к пацанам»: экс-солист «Бутырки» приехал поддержать заключенных новосибирской колонии

Известный шансонье приехал в Сибирь, чтобы выступить на благотворительном концерте и помянуть новосибирского коллегу
Никита МАНЬКО
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Владимир Ждамиров приехал в Новосибирске. Фото: vk.com/v_zhdamirovВладимир Ждамиров приехал в Новосибирске. Фото: vk.com/v_zhdamirov
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Экс-солист «Бутырки» Владимир Ждамиров - горсть в Новосибирске нечастый. В среду, 20 ноября, он прилетел в Сибирь, о чем написал на своей странице в соцсетях:

- Приземлились в Новосибирске, а тут минус 27, с аэропорта едем сразу в ФКУ ИК-2 с концертом.Специально прилетел пораньше на один день, чтобы заехать к пацанам, поддержать и сделать им праздник. Но а завтра жду всех на концерт в Новосибирске, этот концерт мы должны были работать с Володей Тимофеевым. Впервые он меня не встретил в Новосибирске, но мы будем вспоминать его и петь в память о нём, – поделился Владимир Ждамиров.

Концертный директор Владимира Ждамирова сообщила «КП-Новосибирск», что концерт в колонии – благотворительный. Директор подчеркнула, что с 2013 года Владимир Ждамиров не имеет отношения к группе «Бутырка», выступает на фестивалях авторской песни.

Официальный концерт будет посвящён гибели 58-летнего Владимира Тимофеева – известного исполнителя русского шансона и городского романса из Новосибирска. По данным сайта исполнителя, новосибирец умер 1 октября. Владимир Тимофеев был известен как создатель группы «Чёрная роза», с 2005 года занимался сольным творчеством и выпустил семь авторских альбомов. Песни музыканта звучали в эфире новосибирских радиостанций.

Экс-солист Бутырки приехал поддержать заключенных новосибирской колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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