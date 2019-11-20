«Отмороженный камикадзе»: сибиряк проехался по городу на велосипеде в минус 30

СЕГОДНЯ 13:11 2019-11-20T13:11:04+03:00

Парню ни по чем сибирский мороз. Фото: «Инцидент Новосибирск».

Жители не ожидали от него такой смелости

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Кто-то в морозы лишний раз и носа на улицу не покажет, а кто-то решается на необычные эксперименты. В группе «Инцидент Новосибирск» появилось видео, как сибиряк в холод едет на велосипеде. Сибиряк крутил педали, лицо у него было защищено маской. Видимо, чтоб мороз за щеки не щипал.

— Вот такой настоящий сибиряк замечен сегодня на улицах Новосибирска, — пишут авторы видео в группе «Инцидент Новосибирск».

В комментариях новосибирцы не понимают, почему парень выбрал именно такой вид транспорта:

— Отмороженный!

— Это, наверно, местный сумасшедший.

— Что за прикол посередине дороги ехать? Камикадзе? Кого-нибудь занесет и раскатают по дороге.

Велосипедисту ни по чем мороз.

ИСТОЧНИК KP.RU