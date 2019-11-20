«Отмороженный камикадзе»: сибиряк проехался по городу на велосипеде в минус 30
Кто-то в морозы лишний раз и носа на улицу не покажет, а кто-то решается на необычные эксперименты. В группе «Инцидент Новосибирск» появилось видео, как сибиряк в холод едет на велосипеде. Сибиряк крутил педали, лицо у него было защищено маской. Видимо, чтоб мороз за щеки не щипал.
— Вот такой настоящий сибиряк замечен сегодня на улицах Новосибирска, — пишут авторы видео в группе «Инцидент Новосибирск».
В комментариях новосибирцы не понимают, почему парень выбрал именно такой вид транспорта:
— Отмороженный!
— Это, наверно, местный сумасшедший.
— Что за прикол посередине дороги ехать? Камикадзе? Кого-нибудь занесет и раскатают по дороге.
Велосипедисту ни по чем мороз.
ИСТОЧНИК KP.RU