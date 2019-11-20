«Вот кто батончики толкает»: мышка из автомата рассмешила соцсети

СЕГОДНЯ 12:41 2019-11-20T12:41:15+03:00

Неравнодушные даже дали ей имя - Реми

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В Новосибирске в одном из автоматов с едой обнаружили грызуна. На фотографиях, которые выложили в группе revizor.nsk, видно, что маленькая мышка спокойно передвигается по нему. Неравнодушные даже дали ей имя:

— Реми охраняет автомат с едой, — комментируют происходящее сибиряки в группе revizor.nsk.

Как можно увидеть на снимке, грызун без проблем передвигается между бутылочек с напитками и лазит по упакованным сладостям. Как животное туда попало, остается загадкой. Будем надеяться, что никому она не попадется вместе с лакомством. Где находится автомат с сюрпризом неизвестно.

Сибиряков рассмешила такая находка:

— Вот кто толкает все бутылочки и батончики. Если автомат не работает — мышки нет.

— Символ 2020 года. Скоро будет во всех автоматах Новосибирска.

— У Реми от сладкого уже попа как у слона! Худеть пора!

ИСТОЧНИК KP.RU