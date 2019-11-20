«Вот кто батончики толкает»: мышка из автомата рассмешила соцсети
В Новосибирске в одном из автоматов с едой обнаружили грызуна. На фотографиях, которые выложили в группе revizor.nsk, видно, что маленькая мышка спокойно передвигается по нему. Неравнодушные даже дали ей имя:
— Реми охраняет автомат с едой, — комментируют происходящее сибиряки в группе revizor.nsk.
Как можно увидеть на снимке, грызун без проблем передвигается между бутылочек с напитками и лазит по упакованным сладостям. Как животное туда попало, остается загадкой. Будем надеяться, что никому она не попадется вместе с лакомством. Где находится автомат с сюрпризом неизвестно.
Сибиряков рассмешила такая находка:
— Вот кто толкает все бутылочки и батончики. Если автомат не работает — мышки нет.
— Символ 2020 года. Скоро будет во всех автоматах Новосибирска.
— У Реми от сладкого уже попа как у слона! Худеть пора!
ИСТОЧНИК KP.RU