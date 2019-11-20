Манул в шоке: в зоопарке показали реакцию животных на -30

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-20T11:43:39+03:00

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В Новосибирск пришли настоящие морозы, и в зоопарке имени Р.А. Шило показали, как их подопечные реагируют на холода. Забавные фото сотрудники зверинца выложили в соцсети: на них видно, что звери уже сменили свои шкурки на более теплые и резко набрали вес, чтобы не замерзнуть.

— Все животные, кому природа дала наказ спать зимой, уже готовы к спячке. Наши бурые медведи, енотовидные собаки, еноты и барсуки с сентября активно набирали вес. Каждый из них заметно поправился. Им нужны эти жировые запасы, чтобы спокойно пережить зиму. Сейчас, непосредственно перед спячкой, животные едят все меньше и меньше, — рассказывают в группе «Новосибирский зоопарк».

Барсук уже набрал нужный вес. Фото: «Новосибирский зоопарк».

Последние несколько недель некоторые животные утепляли свои «дома». Сотрудники зоопарка активно снабжали их сеном и соломой.

— Все теплолюбивые виды переведены в теплые помещения. Такие виды как кенгуру, страусы, ягуары, гепард, белые тигры, гривистые волки в теплые дни будут иметь возможность выходить в открытые вольеры и гулять по снегу, — сообщают сотрудники зоопарка.

Сибиряки восторгаются подготовившимися к зиме животными:

— Да, к морозам готовы, это заметно. Вон какие кругленькие стали.

— На зиму точно жирка хватит!

— Утеплились все.

Белочка пытается быстро ухватить лакомый кусочек. Фото: «Новосибирский зоопарк».

ИСТОЧНИК KP.RU