2019-11-20T11:13:19+03:00
Общество

«Холодные ночи не оставили шансов»: поиски пропавшего сибиряка завершились трагедией

Сибиряка нашли мертвым
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Мужчина найден мертвым. Фото: «Лиза Алерт».Мужчина найден мертвым. Фото: «Лиза Алерт».
Изменить размер текста:

Сегодня стало известно, что 74-летнего пенсионера Олега Слюдкина, которого искали волонтеры, нашли. Поисковые действия были остановлены вчера, волонтеры проверяли информацию. К сожалению, мужчина был обнаружен мертвым.

— В тот момент, когда нам стало известно о местонахождении Олега Петровича, он был жив. Но последствия холодной сибирской ночи не оставила шансов, — сообщили в социальных сетях в группе поискового отряде «Лиза Алерт».

Напомним, Олег Петрович ушел из дома 19 ноября. О его местоположении не было известно. Мужчина жил в Советском районе. Из особых примет была борода, которую носил мужчина.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родственникам и близким Олега Петровича.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пассажиры только начали садиться: в Новосибирске маршрутка врезалась в автобус на остановке
Такую дыру вы еще не видели: сибирячка показала эротичный космос
«Специально к пацанам»: экс-солист «Бутырки» приехал поддержать заключенных новосибирской колонии
«Отмороженный камикадзе»: сибиряк проехался по городу на велосипеде в минус 30
«Вот кто батончики толкает»: мышка из автомата рассмешила соцсети
«Просто красный — это оттенок зеленого»: две иномарки столкнулись на перекрестке в центре Новосибирска
Манул в шоке: в зоопарке показали реакцию животных на -30
Двоих новосибирцев разыскивают за мошенничество на четверть миллиарда рублей
«Убери руки, тварь!»: пермский вахтовик устроил дебош в аэропорту «Толмачево»
В Новосибирске водитель иномарки умер после того, как сбил пенсионерку
Животные способны помочь себе сами: священник высказался по поводу зоозащиты
Новосибирские коммунальщики устранили аварию в Кировском районе
«Пассажиры живы?»: в Дзержинском районе маршрутка попала в ДТП
За окном — минус 26: в Кировском районе жители 43 домов остались без отопления
Новосибирская прокуратура начала проверку после падения мальчика в яму
«Бездушная тварь!»: многодетная мама, выбравшая дорогого щенка вместо приютского, взбесила соцсети
В Новосибирске иномарка пролетела через 3 полосы и врезалась в дрифтера
Голые фото новосибирской школьницы выложили в соцсетях
«Он совершит самооговор, возьмет на себя вину»: адвокат предсказывает поворот в резонансном деле о побоях в школе
«Аж мурашки по коже»: в лофт-парке «Подземка» показали фигуры умирающих людей
В Новосибирске засыпали яму, в которую едва не провалился ребенок
«Прошла с ребенком через сломанную калитку — заплати 10 тысяч»: сибирячка вышла с пикетом к суду
Общественная палата провела благотворительный конкурс «Во благо»
Джинсы колом: в Новосибирске начала резко падать температура
Приехало шесть пожарных машин: новосибирский студент устроил пожар, чтобы выйти из общежития
Заболеваемость растет: 119 инфарктов мозга на каждые 100 тысяч новосибирцев
В день рождения Даля устроят ежегодный праздник словаря
«Чуть белку не разорвали»: сибиряков возмутили собачники, которые выгуливают псов без намордников