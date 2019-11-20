«Холодные ночи не оставили шансов»: поиски пропавшего сибиряка завершились трагедией
Сегодня стало известно, что 74-летнего пенсионера Олега Слюдкина, которого искали волонтеры, нашли. Поисковые действия были остановлены вчера, волонтеры проверяли информацию. К сожалению, мужчина был обнаружен мертвым.
— В тот момент, когда нам стало известно о местонахождении Олега Петровича, он был жив. Но последствия холодной сибирской ночи не оставила шансов, — сообщили в социальных сетях в группе поискового отряде «Лиза Алерт».
Напомним, Олег Петрович ушел из дома 19 ноября. О его местоположении не было известно. Мужчина жил в Советском районе. Из особых примет была борода, которую носил мужчина.
«Комсомольская правда» выражает соболезнования родственникам и близким Олега Петровича.
ИСТОЧНИК KP.RU