«Холодные ночи не оставили шансов»: поиски пропавшего сибиряка завершились трагедией

СЕГОДНЯ 11:12 2019-11-20T11:13:19+03:00

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Сегодня стало известно, что 74-летнего пенсионера Олега Слюдкина, которого искали волонтеры, нашли. Поисковые действия были остановлены вчера, волонтеры проверяли информацию. К сожалению, мужчина был обнаружен мертвым.

— В тот момент, когда нам стало известно о местонахождении Олега Петровича, он был жив. Но последствия холодной сибирской ночи не оставила шансов, — сообщили в социальных сетях в группе поискового отряде «Лиза Алерт».

Напомним, Олег Петрович ушел из дома 19 ноября. О его местоположении не было известно. Мужчина жил в Советском районе. Из особых примет была борода, которую носил мужчина.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родственникам и близким Олега Петровича.

ИСТОЧНИК KP.RU