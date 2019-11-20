Двоих новосибирцев разыскивают за мошенничество на четверть миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 10:23 2019-11-20T10:23:50+03:00

Всего в банде было семь человек, в том числе и женщины

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В Новосибирске завершено расследование уголовного дела. Главные фигуранты — банда из семи человек. По версии следствия, преступным сообществом руководили двое, все обязанности были четко распределены. Одни делали первичную документацию с ложными сведениями для таможни при экспорте леса, изготавливали фиктивные налоговые декларации о возмещении НДС.

Остальные находили за рубежом покупателей на дерево, оформляли с ними контракты и экспортировали лес. Деньги получали наличкой. Древесину преступники вывозили из Новосибирской, Томской и Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краев.

Контрабандисты заработали более 257 миллионов рублей. Банда процветала с 2009 по 2017 годы. Четырех участников ОПГ арестовали, одну уже осудили, еще двоих объявили в международный розыск, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU