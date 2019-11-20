В Новосибирске водитель иномарки умер после того, как сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:09 2019-11-20T09:09:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском районе Новосибирска 67-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан Ноут Комфорт», сбил женщину. Все произошло рано утром в среду, 20 ноября, у дома № 25 по улице Вилюйской. Водитель Ниссана двигался со стороны улицы Вилюйской в сторону Кирова. В это время сибирячка переходила дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Почему водитель иномарки не притормозил, неизвестно. После того, как автомобиль сбил пенсионерку, машина столкнулась с Лексусом. Водитель «Ниссан Ноут Комфорт» от полученных травм скончался на месте ДТП.

— Пешеход доставлена в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщают в МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU