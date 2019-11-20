«Пассажиры живы?»: в Дзержинском районе маршрутка попала в ДТП

СЕГОДНЯ 08:07 2019-11-20T08:07:07+03:00

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В Дзержинском районе Новосибирска по улице Доватора произошла авария: маршрутка №19 столкнулась с кроссовером Toyota Harrier. Об этом сообщили очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». От удара Toyota вырвало бампер, а также разбита фара и помято левое крыло. У газели видимых повреждений нет. Подписчики паблика предположили, что кроссовер догнал маршрутку. По словам очевидцев, Toyota Harrier поворачивала налево, а газель пошла на обгон.

По предварительной информации пострадавших среди пассажиров нет.

— Пора отменять преимущество пассажирского транспорта при выезде на дорогу из остановочного кармана. Водители маршруток, вообще, перестали смотреть по зеркалам, в результате число аварий возрастает все больше, — прокомментировали ДТП водители. — А в этих автобусах и маршрутках сидим мы и наши родственники. Водительский состав стал совсем молодым. у человека нет даже «В» категории, а автобус водить он вправе. Раньше, чтоб сесть на автобус, нужны был стаж и классность.

ИСТОЧНИК KP.RU