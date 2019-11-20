«Просто красный — это оттенок зеленого»: две иномарки столкнулись на перекрестке в центре Новосибирска
Вечером 19 ноября на пересечении Красного проспекта и улицы Гоголя произошло серьезное ДТП. Видеозаписью произошедшего поделилось сообщество «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
На записи видно, как водитель кроссовера Nissan Terrano решил пересечь перекресток на красный сигнал светофора, Из-за чего подставил свой бок под удар Toyota RAV-4. Водитель «Тойоты» поздно заметил нарушителя и не смог оттормозиться на скользкой дороге.
— А что, сейчас стало модно ехать на красный свет светофора? — спрашивает один из пользователей социальных сетей.
— Просто красный — это оттенок зеленого, — лаконично отвечает ему другой комментатор.
В результате аварии «Ниссан» лишился переднего левого колеса, а также получил серьезные повреждения левого крыла и водительской двери. Передняя часть «Тойоты» также получила ощутимый урон. О пострадавших ничего не сообщается.
ДТП на аварийном перекрёстке.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU