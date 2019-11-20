2019-11-20T12:33:06+03:00
Общество

«Просто красный — это оттенок зеленого»: две иномарки столкнулись на перекрестке в центре Новосибирска

Из-за сильного удара у одной из машин отломилось колесо
Владимир ПТАШНИК
Поделиться:
Водитель «Ниссана» решил пересечь Красный проспект на красный свет. Фото: «АСТ-54».Водитель «Ниссана» решил пересечь Красный проспект на красный свет. Фото: «АСТ-54».
Изменить размер текста:

Вечером 19 ноября на пересечении Красного проспекта и улицы Гоголя произошло серьезное ДТП. Видеозаписью произошедшего поделилось сообщество «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, как водитель кроссовера Nissan Terrano решил пересечь перекресток на красный сигнал светофора, Из-за чего подставил свой бок под удар Toyota RAV-4. Водитель «Тойоты» поздно заметил нарушителя и не смог оттормозиться на скользкой дороге.

— А что, сейчас стало модно ехать на красный свет светофора? — спрашивает один из пользователей социальных сетей.

— Просто красный — это оттенок зеленого, — лаконично отвечает ему другой комментатор.

В результате аварии «Ниссан» лишился переднего левого колеса, а также получил серьезные повреждения левого крыла и водительской двери. Передняя часть «Тойоты» также получила ощутимый урон. О пострадавших ничего не сообщается.

ДТП на аварийном перекрёстке.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пассажиры только начали садиться: в Новосибирске маршрутка врезалась в автобус на остановке
Такую дыру вы еще не видели: сибирячка показала эротичный космос
«Специально к пацанам»: экс-солист «Бутырки» приехал поддержать заключенных новосибирской колонии
«Отмороженный камикадзе»: сибиряк проехался по городу на велосипеде в минус 30
«Вот кто батончики толкает»: мышка из автомата рассмешила соцсети
Манул в шоке: в зоопарке показали реакцию животных на -30
«Холодные ночи не оставили шансов»: поиски пропавшего сибиряка завершились трагедией
Двоих новосибирцев разыскивают за мошенничество на четверть миллиарда рублей
«Убери руки, тварь!»: пермский вахтовик устроил дебош в аэропорту «Толмачево»
В Новосибирске водитель иномарки умер после того, как сбил пенсионерку
Животные способны помочь себе сами: священник высказался по поводу зоозащиты
Новосибирские коммунальщики устранили аварию в Кировском районе
«Пассажиры живы?»: в Дзержинском районе маршрутка попала в ДТП
За окном — минус 26: в Кировском районе жители 43 домов остались без отопления
Новосибирская прокуратура начала проверку после падения мальчика в яму
«Бездушная тварь!»: многодетная мама, выбравшая дорогого щенка вместо приютского, взбесила соцсети
В Новосибирске иномарка пролетела через 3 полосы и врезалась в дрифтера
Голые фото новосибирской школьницы выложили в соцсетях
«Он совершит самооговор, возьмет на себя вину»: адвокат предсказывает поворот в резонансном деле о побоях в школе
«Аж мурашки по коже»: в лофт-парке «Подземка» показали фигуры умирающих людей
В Новосибирске засыпали яму, в которую едва не провалился ребенок
«Прошла с ребенком через сломанную калитку — заплати 10 тысяч»: сибирячка вышла с пикетом к суду
Общественная палата провела благотворительный конкурс «Во благо»
Джинсы колом: в Новосибирске начала резко падать температура
Приехало шесть пожарных машин: новосибирский студент устроил пожар, чтобы выйти из общежития
Заболеваемость растет: 119 инфарктов мозга на каждые 100 тысяч новосибирцев
В день рождения Даля устроят ежегодный праздник словаря
«Чуть белку не разорвали»: сибиряков возмутили собачники, которые выгуливают псов без намордников