В Новосибирске иномарка пролетела через 3 полосы и врезалась в дрифтера

СЕГОДНЯ 03:02 2019-11-20T04:21:04+03:00

Пользователи соцсетей спорят о том, кто же все-таки виноват в аварии

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В центре Новосибирска напротив театре оперы и балета произошло ДТП. Renault Sandero двигался по Красному проспекту в сторону Вокзальной магистрали, но в какой-то момент машину начало крутить на проезжей части. Автомобиль пролетел через три встречные полосы и выехал на парковку у магазина «Армада». На пустой стоянке в это время на Mitsubishi выполнял пируэты дрифтер. Автомобили столкнулись. Renault покинул место ДТП на эвакуаторе. Видео столкновения опубликовано в группе новосибирской эвакуации «АСТ-54».

Мнение подписчиков о том, кто виноват в аварии, разделилось.

— Виноват дрифтер: он выполнял трюки на парковке, на которой в ночное время запрещены остановка и стоянка, дрифт тем более, — пишут сибиряки.

— Водителю Renault не помешало бы пройти курс управляемого заноса, а вот дрифт и дрифтер тут не при чем, — парируют автолюбители.

— Оба виноваты. Один не справился, второй занимался опасным вождением авто в самом центре города, — подытожили подписчики группы.

В центре Новосибирска автомобилиста вынесло с дороги на парковку, где он столкнулся с дрифтером.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU