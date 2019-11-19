2019-11-19T18:02:52+03:00
Общество

Голые фото новосибирской школьницы выложили в соцсетях

Снимки появились в одной из городских групп
Татьяна СОЛОВОВА
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То самое скандальное фото. Фото: соцсети.То самое скандальное фото. Фото: соцсети.
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Скандальный пост появился во вторник, 19 ноября, в одной из новосибирских групп. В сообществе, которое ведут подростки, разместили откровенное фото новосибирской школьницы. В кадре - девушка, которая позирует в одних стрингах и не стесняется показывать свои формы. Кроме трусов, на девушке только футболка. Администраторы указали даже номер школы, где она учится: из этических соображений мы его публиковать не будем.

- Дальше будет фото и в лифчике, и без лифчика, - написали в группе.

Фото в лифчике в группе тоже выложили.

Фото в лифчике в группе тоже выложили.

И правда: фото в лифчике появилось на странице спустя несколько часов, а вот снимок школьницы в стрингах удалили. Теперь пользователи соцсетей обсуждают снимки:

- Может, переименуем паблик в «Интимки ГЭСа»?

- Мне кажется, это девка из компашки К.

- Все может быть, - пишут сейчас в комментариях под постом подписчики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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